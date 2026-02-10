CDMX confirma primera muerte por sarampión, pero aclara que ocurrió en 2025

Sarampión en México. (especial)

La Secretaría de Salud anunció la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, durante su informe diario del brote con corte al 9 de febrero, sumando 28 defunciones en el país.

En todas las entidades federativas los casos siguen en aumento, afectando la salud de los mexicanos y mexicanas que no cuentan con la inmunización necesaria para evitar la transmisión de la enfermedad.

De acuerdo con la institución sanitaria, en los 32 estados se han registrado 8,899 casos acumulados desde el comienzo de los contagios en 2025, de los cuales 2,467 se contabilizaron en las primeras semanas del 2026.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años con 1,327, seguido de los infantes de 2 a 9 años con 1,088 y el de 25 a 29 con 963, este último ha reportado un alza en los últimos informes.

Durante una conferencia, la secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylberman informó que la defunción anunciada el día de hoy pero contabilizada el año pasado, se sometió a un proceso por las autoridades para determinar si la causa de muerte era por el virus.

“En relación a la niña que falleció en diciembre de 2025, la razón por la que no se informó es porque no se identificó como sarampión hasta el día de ayer. Es un proceso que tiene que hacer la Secretaria de Salud a través de la dirección de epidemiología cuando en los certificados de defunción no dice que es por sarampión. El proceso se cerró el día de ayer y por eso hoy se dio a conocer”, declaró la funcionaria.

Defunciones por estados

El sector salud dentro del documento también informó sobre la lista de las regiones que han tenido muertes por esta enfermedad viral entre 2025 y lo que va del 2026, donde Chihuahua lidera el conteo.

Chihuahua con 21

Jalisco con 2

Sonora con 1

Durango 1

Michoacán 1

Tlaxcala 1

Ciudad de México 1

Informe de sarampión con corte al 9 de febrero. (captura de pantalla)

¿Cómo prevenir el sarampión?

Ante el alta de casos por sarampión, las autoridades de salud implementaron medidas preventivas para frenar las transmisiones que han encendido alertas sanitarias en México y varias partes del mundo.

Mediante campañas de vacunación, el sector salud pidió a los ciudadanos aplicarse la dosis para evitar el contagio, especialmente a niños y adultos en un rango de edad de 20 a 49 años que no cuentan con la vacuna o tienen el esquema de vacunación incompleto.

La institución también dio a conocer que en varios estados de la República se instalaron módulos para atender a un mayor número de personas, principalmente en zonas con más afluencia de gente como terminales de autobús y estaciones de metro.

Algunos gobiernos estatales anunciaron el uso de cubrebocas en escuelas con el objetivo de reforzar las acciones preventivas, cuidando de la salud de los estudiantes y el personal educativo.

Claro, aquí tienes el texto reescrito con otras palabras, manteniendo un tono claro e informativo:

Síntomas del sarampión en personas adultas

En adultos, los signos del sarampión suelen manifestarse entre 7 y 14 días después de la infección. La enfermedad generalmente comienza con los siguientes síntomas:

Fiebre elevada, que puede rebasar los 39 o incluso 40 grados centígrados.

Tos persistente y seca.

Escurrimiento nasal, similar a un resfriado.

Enrojecimiento de los ojos acompañado de lagrimeo, propio de la conjuntivitis.