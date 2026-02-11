México

Clara Brugada rechaza privatización de Parque Lira, buscará diálogo con Mauricio Tabe

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se encuentran manifestándose en los alrededores de este sitio en contra de la privatización del lugar

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que hablará con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que dialogará con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de que le preguntaran en conferencia de prensa sobre la supuesta privatización del Parque Lira.

Lo anterior debido a que hace unos días el edil de la demarcación capitalina anunciara que se llevaría a cabo un evento privado.

Esto generó molestia entre los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, quienes se han manifestado en los alrededores de avenidas y calles del Parque Lira en contra de la supuesta privatización de este espacio por el evento de entretenimiento.

En rueda de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento durante la tarde de este martes 10 de febrero, Brugada habló al respecto y mencionó que dialogaría con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por la supuesta privatización, la cual ha causado molestia entre los vecinos.

Habitantes de la alcaldía Miguel
Habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentran manifestándose en los alrededores del Parque Lira, CDMX. Foto: @OVIALCDMX/X.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre la supuesta privatización del Parque Lira en la CDMX?

Frente a la presunta privatización del Parque Lira, señalada por habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, Brugada rechazó cualquier intento de limitar el acceso de la población al uso de este espacio público.

Instó a que buscará dialogo con Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación:

“Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público”, indicó la mandataria capitalina.

La comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo fue cancelada, pese a que el informe debió presentarse según la ley. Crédito:X/@mauriciotabe

Señaló que existen alternativas para la empresa privada que impulsa un proyecto de experiencia inmersiva, proponiendo que este se lleve a cabo en lugares distintos a los espacios públicos, con el objetivo de evitar que los vecinos queden excluidos de su uso y disfrute.

“Se puede dar alternativa a los privados, de otra manera, en otros espacios. Pero no en un espacio público como es el Parque Lira. Entonces, voy a platicar con él, pero por supuesto que no estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público desde las alcaldías”, dijo la morenista.

¿Cuál es el evento que se realizará en el Parque Lira de la CDMX?

La alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México anunció una experiencia inmersiva inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas”, que comenzará el 25 de febrero de 2026 en el Parque Lira, junto con una inversión de 4 millones 100 mil pesos destinada a la rehabilitación y mantenimiento integral del espacio público.

El anuncio fue presentado por Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación, acompañado por representantes de la productora LET’S GO.

Tabe destacó que los recursos
Tabe destacó que los recursos asignados permitirán la renovación de la infraestructura en Parque Lira. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Tabe destacó que los recursos asignados permitirán la renovación de la infraestructura en Parque Lira, con prioridad en la modernización de la iluminación y la mejora de andadores.

El funcionario indicó que el modelo de colaboración con el sector privado apunta a asegurar transparencia y entregar un parque en mejores condiciones para los habitantes de la zona, con seguridad y equipamiento de alto nivel

