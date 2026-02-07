Por qué el gobierno de México no vacuna contra el sarampión a las personas mayores de 50 años, esto dice una experta de la UNAM

Un hombre mayor recibe una vacuna en el brazo por parte de una profesional de la salud en una clínica. La imagen resalta la importancia de la inmunización en la población adulta para prevenir enfermedades y promover la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contagio del sarampión ha tenido un aumento significativo en México desde febrero del 2025, por lo que desde mediados de ese año implementó una campaña nacional de vacunación, la cual se reforzó en las últimas semanas ante un repunte de casos no solo en el país, sino también en Estados Unidos y Canadá.

No obstante, al menos en México, la vacuna contra el sarampión solo se aplica a ciertos grupos de edad, dejando fuera de la campaña a las personas mayores de 50 años de edad. ¿Cuál es el motivo?

De acuerdo con Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas mayores de 50 años no requieren vacuna debido a que durante su infancia hubo un brote intenso de sarampión por lo que “es casi seguro” que completaron su esquema de vacunación contra dicha enfermedad.

Esto último, contrario a lo que vivieron las personas de entre 1 y 49 años de edad, quienes atravesaron situaciones como la pandemia de covid-19 o en algunos casos, creencias en contra de la efectividad de las vacunas, lo que provocó una disminución en la población inmunizada a nivel mundial.

“En general, una alta proporción de jóvenes y adultos tiene un buen esquema de vacunación. Sin embargo, la recomendación es que las personas que no hayan cumplido 50 años se vacunen.

“Las de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él”, puntualizó.

En este sentido exhortó a que quienes sean menores de 49 años y no hayan completado su esquema de vacunación o no recuerden si recibieron ambas dosis, acudan por sus dosis.

Explicó que tras la pandemia mundial de sarampión registrada entre 1989 y 1990, cuando se reportaron numerosos casos en el ámbito global, se modificó la estrategia de vacunación.

A partir de entonces, se estableció la aplicación de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los seis años, mediante la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y paperas.

¿Cómo se contagia el sarampión?

En una publicación de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la universidad indicó que el sarampión es causado por un virus que se transmite mediante las gotículas que despide un enfermo al hablar, toser o estornudar.

Resaltó que por lo regular ataca a niños pequeños, pero también puede presentarse en adolescentes y adultos, advirtiendo que “las personas más susceptibles son aquellas que no cuentan con esquema completo de vacunación”.

“La infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días y empieza con un cuadro clínico inespecífico: fiebre alta, tos, goteo nasal, ardor y enrojecimiento en los ojos, así como dolor de cabeza, que puede mantenerse por dos días; luego aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo”, precisó.

¿Quiénes deben de vacunarse?

De acuerdo con el gobierno federal, actualmente la vacuna se aplica a:

Niñas y niños de seis meses a nueve años.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente.

¿Cuál es la vacuna contra el sarampión?

Según información del gobierno federal, existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.