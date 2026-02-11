México

Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX responde a presunta privatización del Parque Lira

En días pasados, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que se realizaría un evento inmersivo de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en este sitio de la demarcación capitalina

A través de un comunicado
A través de un comunicado oficial, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México aclaró los señalamientos sobre la privatización del Parque Lira. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México respondió ante la presunta privatización del Parque Lira, ubicado en esta misma demarcación, debido a un evento que se llevará a cabo en este mes de febrero.

En un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales por la tarde de este martes 10 de febrero, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México explicó su postura al respecto.

Detalló que el evento programado para este mes de febrero en el Parque Lira no se trata de una privatización, sino de un rescate con inversión.

La Alcaldía Miguel Hidalgo anunció que la experiencia inmersiva “Alicia en el país de las maravillas” en el Parque Lira se desarrolla gracias a una colaboración con la iniciativa privada.

Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación de la Ciudad de México, dio detalles de esta experiencia inmersiva. Crédito: YouTube/Alcadía Miguel Hidalgo.

Esta alianza permitirá una inversión de 4.1 millones de pesos en la rehabilitación del parque, mejorando iluminación, áreas verdes y el mantenimiento general, sin costo alguno para el erario público.

Este modelo replica el esquema aplicado por el Gobierno de la Ciudad de México con el espectáculo “Light Cycles” en el Bosque de Chapultepec.

La alcaldía aclaró que no es una privatización, sino un rescate apoyado por inversión privada, sin gasto de recursos públicos.

“De ninguna manera se trata de una privatización, sino de un rescate con inversión privada sin gastar un peso del erario”, destacó la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México a través de un comunicado oficial.

La alcaldía aclaró que no
La alcaldía aclaró que no es una privatización, sino un rescate apoyado por inversión privada. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué pasará en el Parque Lira una vez que sea instalada la experiencia inmersiva ‘Alicia en el país de las maravillas? Esto contestó la alcaldía

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, a través de un comunicado oficial, compartió lo que pasará una vez que sea instalado el evento privado ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira:

  • Gran parte del Parque Lira permanecerá abierta al público, incluyendo espacios como el área de juegos infantiles, el skate park, el Deportivo Parque Lira, el Faro del Saber, la Biblioteca Carlos Chávez y los CENDIS El Chorrito y Parque Lira.
  • Habitantes de colonias aledañas como San Miguel Chapultepec, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio y Tacubaya tendrán acceso gratuito al espectáculo.
Manifestantes se encuentran protestando en
Manifestantes se encuentran protestando en Parque Lira, de la CDMX por el evento de 'Alicia en el país de las maravilla'. Foto: @OVIALCDMX/X.

La alcaldía ha realizado mesas de diálogo ante preocupaciones ciudadanas y garantiza la protección de flora y fauna mediante protocolos de cuidado y seguimiento.

Tras el bloqueo en Avenida Parque Lira, de la Ciudad de México en la alcaldía Miguel Hidalgo, se logró acuerdo con la mayoría de los manifestantes, aunque un grupo minoritario mantiene el cierre.

La demarcación capitalina reitera que el Parque Lira continuará siendo un espacio público y que la colaboración privada permitirá mejoras en beneficio de vecinos y visitantes.

Clara Brugada dialogará con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la CDMX

Ante la supuesta privatización del Parque Lira, denunciada por residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo, Brugada expresó su rechazo a toda acción que busque restringir el acceso de la población a este espacio público.

“Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público”, mencionó Clara Brugada.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, buscará diálogo con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Indicó que hay opciones para la empresa privada que desarrolla un proyecto de experiencia inmersiva, sugiriendo que se realice en sitios diferentes a los espacios públicos, con la finalidad de que los vecinos no resulten excluidos de su uso y aprovechamiento.

“Se puede dar alternativa a los privados, de otra manera, en otros espacios. Pero no en un espacio público como es el Parque Lira. Entonces, voy a platicar con él, pero por supuesto que no estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público desde las alcaldías”, expuso la morenista.

