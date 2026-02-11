Por qué la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX quiere reclasificar 14 calles y vialidades de la demarcación

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que buscará apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

El titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió al Gobierno de la Ciudad de México que se reclasifiquen 14 calles para que sean reconocidas como vialidades primarias.

La finalidad es que la Secretaría de Obras asuma el mantenimiento, ya que estas arterias necesitan atención especializada por su relevancia y condiciones particulares.

Esta solicitud pretende evitar un gasto adicional de cerca de 50 millones de pesos anuales que actualmente cubre la administración local.

En una conferencia de prensa, Tabe detalló que la atención de solo siete vialidades consideradas primarias, antes bajo responsabilidad de la Ciudad, obliga a la alcaldía a invertir unos 25 millones de pesos cada año.

Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación de la Ciudad de México

Ese presupuesto se utiliza para servicios como áreas verdes, alumbrado público, bacheo, balizamiento y drenaje.

El alcalde señaló que las autoridades capitalinas trasladaron la responsabilidad a la alcaldía sin otorgar los recursos necesarios, lo que genera presión presupuestal y operativa.

“Toda la problemática se traslada, pero los recursos siguen centralizados”, remarcó Tabe.

El alcalde señaló que las autoridades capitalinas trasladaron la responsabilidad a la alcaldía sin otorgar los recursos necesarios. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

¿Qué calles y avenidas de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, Mauricio Tabe quiere reclasificar?

Propuestas y calles prioritarias

Calles que buscan reclasificación como primarias

Arquímedes

Lago Onega

Salvador Díaz Mirón

Lago Alberto

Bahía de Santa Bárbara

Leibnitz

Calles que se solicita regresen a su estatus original de vías primarias

Avenida Jalisco

Ingenieros Militares

San Bartolo Naucalpan

Lago Chiem

Lago Hielmar

Avenida Chapultepec

Gral. Pedro Antonio de los Santos

Vialidad que se propone reclasificar como secundaria

Av. Horacio

Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX dieron a conocer el nombre de las calles y vialidades. Foto: X/@AlcaldiaMHmx.

Acompañamiento y cierre

En la conferencia participó David Rodríguez Lara, quien funge como Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la alcaldía.

Tabe insistió en que la petición no representa un acto de confrontación, sino una demanda legítima para que los recursos de la demarcación beneficien con mejores servicios a los habitantes.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, insistió en que la petición no representa un acto de confrontación. Foto: X/@AlcaldiaMHmx.

¿Cuáles son los objetivos del mejoramiento vial en la CDMX?

Optimizar la infraestructura urbana

Garantizar calles seguras y funcionales

Elevar la calidad de los servicios públicos

Contribuir a la conectividad entre colonias y alcaldías

El mejoramiento de vialidades es fundamental para asegurar una ciudad más funcional, segura y equitativa para todos sus habitantes.

De igual manera, existen diferentes beneficios del mejoramientos de las vialidades.

El mejoramiento de vialidades es fundamental para asegurar una ciudad más funcional. Foto: X/@AlcaldiaMHmx.

Beneficios principales del mejoramiento de las vialidades en la CDMX

Facilita el tránsito vehicular y peatonal Reduce el tiempo de traslado para conductores y peatones. Disminuye congestionamientos en puntos críticos.

Incrementa la seguridad Minimiza accidentes por baches, señalización deficiente o mala iluminación. Mejora la circulación de servicios de emergencia y transporte público.

Impulsa el desarrollo económico Favorece la actividad comercial y el acceso a servicios. Reduce costos logísticos para empresas y negocios locales.

Promueve el bienestar social Mejora el entorno urbano y la percepción de seguridad. Facilita la movilidad de personas con discapacidad y adultos mayores.

