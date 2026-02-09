Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Las personas capturadas (SSP Chiapas)

Las autoridades de Chiapas informaron sobre la detención de tres personas acusadas de portación de armas y posesión de narcóticos y quienes se identificaron como integrantes del grupo criminal Cártel de Chiapas y Guatemala.

El arresto de dos hombres y una mujer, identificados como Carlos “N”, Deymar “N” y Antonia “N”, fue realizado en el municipio de Ocozocoautla de Espinoza e informado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) el 8 de febrero.

Fueron asegurados junto con 15 bolsas pequeñas con presunta cocaína, una decena de envoltorios con posible marihuana, tres armas punzocortantes, nueve artefactos ponchallantas, así como dinero en efectivo.

Los tres sujetos capturados “manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala”. El material gráfico compartido por las autoridades muestra que los sujetos ahora capturados llevaban un par de celulares, algunos billetes, además de las varillas con soldadura, las dosis de droga y los cuchillos.

Diversos agentes de seguridad participaron en la captura (SSP Chiapas/Ilustrativa)

Fueron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva los encargados de realizar los arrestos durante tareas de prevención del delito.

“Las tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica”, añade el reporte de las autoridades,

Para realizar el arresto, los agentes estatales mantuvieron coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Cae “El Espíritu”, jefe de plaza en Chiapas

El arresto de los tres sujetos sucede luego de que el pasado 4 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó la captura de un sujeto identificado como objetivo nacional.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detalló que en el operativo referido fueron detenidas cuatro personas:

Crédito: FB, Secretaría de Seguridad del Pueblo

Hugo “N” , alias El Espíritu , identificado como jefe de plaza de una organización delictiva con operaciones en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores

Juan “N”

Rubén “N”

Samuel “N”, un hombre apodado La Flaka

En dicha ocasión, de manera similar a los arrestos recientes, las personas capturadas los cuatro hombres manifestaron pertenecer al grupo delictivo conocido como Cártel de Chiapas y Guatemala.

Asimismo, El Espíritu es señalado como presunto responsable de distribuir drogas en la región, además de que estaría relacionado con actividades de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios.

El arresto de las cuatro personas fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).