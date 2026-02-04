México

Vinculan a proceso a “El Peque”, presunto líder criminal ligado al CJNG en Chiapas

Fue identificado como objetivo prioritario en el estado

El hombre fue entregado a las autoridades mexicanas (X/@PNCdeGuatemala)

En Chiapas fue vinculado a proceso un hombre que fue asegurado por elementos de seguridad de Guatemala y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas. Los reportes indican que dicho sujeto estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la situación jurídica de Roger “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra de las víctimas identificadas como Delmar “N” y Martín “N”.

Las acciones por las que fue vinculado a proceso sucedieron a mediados de julio de 2025 en Frontera Comalapa. Además de ser procesado, el juez determinó la medida de prisión preventiva y tres meses para las investigaciones pertinentes.

Identificado como presunto líder criminal

Si bien la Fiscalía de Chiapas no ofrece más detalles sobre la persona recientemente procesada, tanto el nombre como la imagen del hombre coinciden con los reportes sobre la detención de Roger Irabier R. L.,quien es apodado El Peque.

Es identificado como presunto líder del CJNG Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Dicho sujeto fue capturado en Guatemala por ingresar de forma irregular al país y posteriormente entregado a México a finales de septiembre de 2025. Los registros de las autoridades de Chiapas identificaron al sujeto como:

“Un objetivo prioritario, presunto líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel Chiapas-Guatemala, que operaba en la región de la Sierra y fue un generador de violencia en años anteriores”.

La detención de dicho hombre fue informada en su momento por el titular de la FGE de Chiapas, quien apareció en un video en el que aseguró que el arresto fue resultado de la cooperación con las autoridades de Guatemala.

“Cuenta con una ficha roja de Interpol, así como también con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado cometido en el año 2020, en diciembre del 2020, en donde participó en la ejecución de cuatro personas en el municipio de Frontera Comalapa”, agregó el funcionario.

Es considerado objetivo prioritario en Chiapas (Facebook/Secretaría de Seguridad del Pueblo)

Por su parte, información compartida por Proceso indica que El Peque es sobrino de Vladimir “O”, alias El Ruso, este último identificado como uno de los fundadores del grupo criminal El Maíz.

El crimen organizado en Chiapas

En la entidad gobernada por Eduardo Ramírez Aguilar han sido registradas detenciones del grupo delictivo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes. El pasado 7 de diciembre el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó sobre el arresto de 12 personas.

Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N” fueron identificados como supuestos miembros del CJNG.

