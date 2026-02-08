ISSSTE explica cuáles son las complicaciones más graves de contraer el sarampión

La amnesia inmunitaria provocada por el sarampión deja el sistema inmune vulnerable ante otras enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión representa mucho más que una erupción cutánea y picazón; puede causar complicaciones graves como infecciones de oído, inflamación cerebral, neumonía, ceguera, deshidratación y diarrea grave, según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, la institución advierte sobre la amnesia inmunitaria, una condición que borra la memoria del sistema inmune luego del sarampión y deja al organismo sin protección ante otras enfermedades, aumentando el riesgo de muerte.

Hay más de 8 mil casos registrados de sarampión en México

El brote de sarampión en México suma 8.411 casos acumulados desde 2025, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el corte del 5 de febrero, México ha registrado 8 mil 411 casos acumulados de sarampión desde 2025. El brote sigue activo, con 79 nuevos contagios confirmados recientemente y 27 muertes reportadas a lo largo de este periodo.

En lo que va de 2026, las autoridades han informado dos defunciones por el sarampión, correspondientes a un menor y a un adulto.

Los principales grupos afectados son niñas y niños de uno a cuatro años, con 1 mil 261 casos, seguidos de infantes de cinco a nueve años (1 mil 106) y adultos jóvenes de 25 a 29 años (926), según datos difundidos por la Secretaría de Salud.

La vacunación contra el sarampión requiere, en ciertos casos, vacunas adicionales

La vacuna triple viral SRP es obligatoria en dos dosis para proteger a la población infantil contra el sarampión. (Foto AP/Marco Ugarte)

El esquema de vacunación vigente en México exige dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): la primera se aplica al cumplir un año de vida y la segunda, según la fecha de nacimiento, a los 18 meses (si nacieron a partir de julio de 2020) o a los seis años (si nacieron antes).

Aquellos que acreditan ambas dosis se consideran protegidos a largo plazo. Las excepciones incluyen personas sin constancia de vacunación, trabajadores sanitarios o viajeros a zonas con brotes, quienes deben recibir una o dos dosis adicionales conforme a sus antecedentes.

El esquema contempla la aplicación de la SRP a la población infantil. Por su parte, adolescentes y adultos que no fueron vacunados pueden recibir la vacuna doble viral (SR). Quienes desconocen su historial deben hacerse una prueba de anticuerpos o vacunarse.

Los adultos de 20 a 49 años sin esquema completo integran un grupo prioritario para las campañas. La cartilla nacional de vacunación es el comprobante oficial de inmunización y se solicita especialmente para trámites escolares o viajes internacionales. Las personas nacidas antes de 1970, en general, se consideran inmunizadas de manera natural.

Estados con más casos en la república

Chihuahua encabeza la lista de estados con más contagios de sarampión en México, con un total de 4 mil 502 casos. (Gob. Edomex)

Entre las entidades federativas, Chihuahua es el estado con más contagios, sumando 4 mil 502 casos según la Secretaría de Salud. Le sigue Jalisco con 1 mil 848, donde se registra un repunte desde inicios de 2026. Destacan además Chiapas (479), Michoacán (286), Guerrero (270), Sinaloa (205), Ciudad de México (158) y Sonora (133).

Las campañas de vacunación se han concentrado en zonas de riesgo, especialmente en estaciones de metro y terminales de autobuses, y priorizan a la población infantil y a adultos jóvenes sin esquema completo.