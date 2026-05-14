México enfrentará tormentas eléctricas, posibles inundaciones y temperaturas extremas este 14 de mayo

El SMN alerta por lluvias intensas, granizo y posibles inundaciones en gran parte del país, mientras persiste la onda de calor en 14 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias intensas en el norte de Chiapas y en el oeste y sur de Tabasco durante la tarde y noche de este 13 de mayo, debido a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe.

Las precipitaciones también afectarán a entidades del sur y centro del país, donde se esperan tormentas eléctricas, posible caída de granizo, inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas.

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Entre los estados con mayores acumulados de lluvia destacan:

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Estado de México

Puebla

Morelos

Jalisco

Michoacán

Además, se pronosticaron chubascos en la Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que lluvias aisladas podrían registrarse en entidades del norte y Bajío.

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El SMN advierte lluvias intensas en gran parte del país y riesgos de inundaciones, deslaves y tormentas eléctricas en varias entidades.

Onda de calor seguirá afectando a 14 estados del país

Mientras las lluvias avanzan en distintas regiones, una circulación anticiclónica mantendrá activa la onda de calor en gran parte del territorio nacional, principalmente en estados del Pacífico y norte del país.

El SMN informó que para este 14 de mayo persistirán temperaturas extremas en:

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SonoraSinaloa

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Colima

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 °C en Sonora y Sinaloa

Entre 40 y 45 °C en Baja California , Chihuahua , Coahuila , Durango , Michoacán y Guerrero

Entre 35 y 40 °C en entidades como Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Onda de calor mantiene temperaturas extremas en más de 14 estados del país, advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Cuartoscuro

Pronóstico para CDMX y Estado de México: lluvias y ambiente cálido

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.

Para la Ciudad de México se esperan:

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Temperaturas mínimas de 12 a 14 °C

Temperaturas máximas de 26 a 28 °C

Lluvias aisladas con descargas eléctricas

Rachas de viento de hasta 40 km/h

En el Estado de México habrá intervalos de chubascos, principalmente en regiones del centro, oeste y suroeste, además de ambiente frío en zonas altas durante la madrugada.Toluca tendrá temperaturas de:

Mínima de 9 a 11 °C

Máxima de 23 a 25 °C

Vientos fuertes y oleaje elevado generan alerta en costas y norte del país

Otro de los fenómenos que preocupa a las autoridades es el incremento de los vientos en distintas regiones del país.

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Se pronosticaron rachas de entre 50 y 70 km/h con posibles tolvaneras en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Fuertes vientos de hasta 70 km/h provocan tolvaneras y riesgo de caída de árboles en el norte del país. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

También continuará el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas.

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En zonas costeras se espera oleaje elevado:

De 2 a 3 metros en Baja California y Golfo de Tehuantepec

De 1 a 2 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

El SMN alertó que las ráfagas de viento podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y reducir la visibilidad en carreteras por presencia de polvo y bancos de niebla.

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Lluvias podrían provocar inundaciones y deslaves en varias regiones

Las autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias fuertes a intensas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, aumentando el riesgo de afectaciones urbanas y carreteras.

Entre los principales riesgos destacan:

Encharcamientos severos

Inundaciones repentinas

Crecida de ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Caída de árboles y anuncios

Reducción de visibilidad por niebla

Las lluvias más fuertes previstas para el 14 de mayo serán en:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México mantendrán chubascos intermitentes durante el día.

Lluvias intensas azotan gran parte del país y elevan el riesgo de inundaciones, alertan autoridades meteorológicas. en seis alcaldías de la Ciudad de México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Temperaturas extremas ya superaron los 44 grados en Sinaloa

El SMN también reportó temperaturas extremadamente altas registradas en las últimas horas.

Las máximas del país fueron:

Choix, Sinaloa: 44.0 °C

Ciudad Obregón, Sonora: 41.0 °C

Ciudad Constitución, Baja California: 39.0 °C

Colima, Colima: 38.4 °C

La Paz, Baja California Sur: 37.8 °C

En contraste, las temperaturas mínimas más bajas ocurrieron en zonas serranas:

Durango: 1.5 °C

Puebla y Sinaloa: 2.0 °C

Chihuahua: 3.2 °C

Estado de México: 3.3 °C

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las lluvias, la onda de calor y los fuertes vientos en todo el país durante las próximas horas.