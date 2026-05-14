México enfrentará tormentas eléctricas, posibles inundaciones y temperaturas extremas este 14 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias intensas en el norte de Chiapas y en el oeste y sur de Tabasco durante la tarde y noche de este 13 de mayo, debido a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe.
Las precipitaciones también afectarán a entidades del sur y centro del país, donde se esperan tormentas eléctricas, posible caída de granizo, inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas.
PUBLICIDAD
Entre los estados con mayores acumulados de lluvia destacan:
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
- Estado de México
- Puebla
- Morelos
- Jalisco
- Michoacán
Además, se pronosticaron chubascos en la Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que lluvias aisladas podrían registrarse en entidades del norte y Bajío.
PUBLICIDAD
Onda de calor seguirá afectando a 14 estados del país
Mientras las lluvias avanzan en distintas regiones, una circulación anticiclónica mantendrá activa la onda de calor en gran parte del territorio nacional, principalmente en estados del Pacífico y norte del país.
El SMN informó que para este 14 de mayo persistirán temperaturas extremas en:
PUBLICIDAD
- SonoraSinaloa
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Puebla
- Colima
Las temperaturas máximas previstas son:
- Más de 45 °C en Sonora y Sinaloa
- Entre 40 y 45 °C en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán y Guerrero
- Entre 35 y 40 °C en entidades como Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
PUBLICIDAD
Pronóstico para CDMX y Estado de México: lluvias y ambiente cálido
En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.
Para la Ciudad de México se esperan:
PUBLICIDAD
- Temperaturas mínimas de 12 a 14 °C
- Temperaturas máximas de 26 a 28 °C
- Lluvias aisladas con descargas eléctricas
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
En el Estado de México habrá intervalos de chubascos, principalmente en regiones del centro, oeste y suroeste, además de ambiente frío en zonas altas durante la madrugada.Toluca tendrá temperaturas de:
- Mínima de 9 a 11 °C
- Máxima de 23 a 25 °C
Vientos fuertes y oleaje elevado generan alerta en costas y norte del país
Otro de los fenómenos que preocupa a las autoridades es el incremento de los vientos en distintas regiones del país.
PUBLICIDAD
Se pronosticaron rachas de entre 50 y 70 km/h con posibles tolvaneras en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
También continuará el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas.
PUBLICIDAD
En zonas costeras se espera oleaje elevado:
- De 2 a 3 metros en Baja California y Golfo de Tehuantepec
- De 1 a 2 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
El SMN alertó que las ráfagas de viento podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y reducir la visibilidad en carreteras por presencia de polvo y bancos de niebla.
PUBLICIDAD
Lluvias podrían provocar inundaciones y deslaves en varias regiones
Las autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias fuertes a intensas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, aumentando el riesgo de afectaciones urbanas y carreteras.
Entre los principales riesgos destacan:
- Encharcamientos severos
- Inundaciones repentinas
- Crecida de ríos y arroyos
- Deslaves en zonas montañosas
- Caída de árboles y anuncios
- Reducción de visibilidad por niebla
Las lluvias más fuertes previstas para el 14 de mayo serán en:
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México mantendrán chubascos intermitentes durante el día.
Temperaturas extremas ya superaron los 44 grados en Sinaloa
El SMN también reportó temperaturas extremadamente altas registradas en las últimas horas.
Las máximas del país fueron:
- Choix, Sinaloa: 44.0 °C
- Ciudad Obregón, Sonora: 41.0 °C
- Ciudad Constitución, Baja California: 39.0 °C
- Colima, Colima: 38.4 °C
- La Paz, Baja California Sur: 37.8 °C
En contraste, las temperaturas mínimas más bajas ocurrieron en zonas serranas:
- Durango: 1.5 °C
- Puebla y Sinaloa: 2.0 °C
- Chihuahua: 3.2 °C
- Estado de México: 3.3 °C
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las lluvias, la onda de calor y los fuertes vientos en todo el país durante las próximas horas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD