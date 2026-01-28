ISSSTE presenta Plan de Obras 2026 para fortalecer la infraestructura médica en todo el país

El ISSSTE anunció la ejecución de 241 proyectos de construcción, ampliación y remodelación en unidades médicas durante 2026. Foto: Cortesía/Gobierno de México.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció la ejecución de 241 proyectos de construcción, ampliación y remodelación en unidades médicas durante 2026, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud para la derechohabiencia.

Según información oficial del propio instituto, el director general, Martí Batres Guadarrama, detalló que el plan contempla intervenciones en consultorios, clínicas, hospitales y centros de salud en distintas entidades, con énfasis en regiones con carencias.

Durante la presentación del Plan de Obras 2026, el titular del ISSSTE informó que la iniciativa busca acercar los servicios médicos familiares y de especialidades, reducir tiempos de espera y aumentar la capacidad de atención.

“Tenemos 241 frentes de obra del ISSSTE para 2026, de estos, son 200 consultorios, 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados, conocidos como CESSAs, 14 Unidades de Medicina Familiar, cuatro Clínicas de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias, o sea, de segundo nivel”, señaló Batres Guadarrama, según el reporte institucional.

La modernización responde a las principales demandas del personal médico y forma parte de un plan nacional de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria. Crédito: ISSSTE

Alcance nacional y prioridad en regiones con mayor necesidad

El ISSSTE precisó que el programa incluye la edificación de 200 consultorios en entidades con mayores necesidades de servicios médicos, así como la construcción y ampliación de 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF) en nueve estados, entre ellos Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tamaulipas y Baja California.

El plan también contempla la adecuación de 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs) en zonas donde el acceso a atención médica resulta limitado.

Estas unidades contarán con quirófanos y camas hospitalarias, permitiendo una atención más integral, según lo expuesto por el propio instituto.

El director general, Martí Batres Guadarrama, detalló que el plan contempla intervenciones en consultorios, clínicas, hospitales y centros de salud en distintas entidades. Foto: Gobierno de México.

Principales acciones del Plan de Obras 2026

Entre los proyectos específicos destacados por el ISSSTE se encuentran:

Construcción y ampliación de clínicas : Nuevas Clínicas de Medicina Familiar en Naucalpan (Estado de México) y Ciudad Acuña (Coahuila), así como ampliaciones en Tlapa (Guerrero) y Jojutla (Morelos).

Atención a hospitales de segundo nivel : Siete obras previstas para concluir en 2026, incluyendo el rescate de la Clínica Hospital “Vasco de Quiroga” en Morelia y la ampliación de la CH “Uruapan”, ambas en Michoacán, además de la remodelación de la Clínica de Especialidades Geriátricas de Acapulco y la rehabilitación de la CH en Chilpancingo, Guerrero.

Obras en hospitales generales : Conclusión e inauguración del Hospital General de Tampico (Tamaulipas), conversión de la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca a Clínica Hospital y ampliación de la Clínica Hospital de Tehuantepec (Oaxaca).

Infraestructura en zonas prioritarias : Inicio de la construcción de la CH en Cherán (Michoacán), rehabilitación de la CH “Lázaro Cárdenas” (Michoacán), nueva unidad hospitalaria “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” en Tlatelolco (Ciudad de México) y conversión de la CH “Cancún” en Hospital General, en Quintana Roo.

Proyectos en curso: Continuación de la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y conversión de la CH “Chetumal” a Hospital General, ambos en el sureste del país.

El ISSSTE indicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para reducir desigualdades en el acceso a la salud. Foto: ISSSTE.

De acuerdo con el ISSSTE, estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para reducir desigualdades en el acceso a la salud y fortalecer la infraestructura pública en beneficio de millones de trabajadores y sus familias.