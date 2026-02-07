Secretaría de Salud recomienda uso de cubrebocas ante alza en casos de sarampión: ¿Quiénes deben de utilizarlo?

El secretario de Salud indicó que el cubrebocas no sustituye la vacunación contra el sarampión. | Gobierno de Nuevo León

David Kershenobich, secretario de Salud, recomendó el uso de cubrebocas ante el aumento de casos de sarampión a nivel nacional, como una medida de protección adicional a la vacunación; sin embargo, precisó que al menos hasta el momento esto no aplica para toda la población.

El funcionario federal señaló que el cubrebocas no sustituye a la vacunación y detalló que ambas medidas se deben aplicar cuando se tiene contacto con alguna persona con sospecha de contagio o que ya fue diagnosticada con sarampión.

“Es muy importante saber que el cubrebocas no imposibilita o invalida la necesidad de vacunarse. Cuando se detecta un caso de sarampión la gente cercana a esa persona tienen que vacunarse para protegerse, para no contagiarse.

“El uso de cubrebocas está recomendado para las personas que entran en contacto con una persona que es diagnosticada precisamente con sarampión, no es una recomendación universal de usar el cubrebocas en toda la población, yo creo que lo que hemos aprendido en México, dentro de la sociedad, es que cuando estamos en contacto con una personas que tiene sarampión, hay que usar el cubrebocas”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Kershenobich Stalnikowitz recordó que entre los primeros síntomas del sarampión está la aparición de fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, conjuntivitis y malestar general, lo cual podría confundirse con gripa o enfermedades de la temporada invernal.

No obstante, es importante que la persona con sospecha de contagio utilice cubrebocas para evitar contagiar cualquier enfermedad que pueda tener.

“Es muy importante recordar que antes de que se haga el diagnóstico de sarampión pueden aparecer síntomas como fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, conjuntivitis, malestar, y esas gentes deben usar cubrebocas por que ese es su mecanismo de protección, no nada más para las enfermedades respiratorias, sino también para si yo tengo tos seca o fiebre, ya la población usa el cubrebocas y es cuando lo tenemos que recomendar”, comentó.

Agregó que solamente en el caso de Chihuahua y Jalisco, se recomienda el uso de cubrebocas como una medida para la población en general, ser los estados con más casos confirmados.

“En el caso de Chihuahua y Jalisco donde ha habido una gran exposición de casos si se puede usar el cubrebocas de una forma más universal, que lo que sucede en poblaciones donde no hay casos de sarampión”, concluyó.