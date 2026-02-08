Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Foto: Redes sociales

El colectivo de búsqueda “Por las Voces sin Justicia A.C.” informó que los cuerpos localizados en la fosa clandestina del poblado de El Verde, en el municipio de Concordia del estado de Sinaloa, ya fueron identificados.

Alejandra Martínez Carrizosa, integrante del colectivo, detalló en entrevista con medios desde la zona del hallazgo, que las autoridades les dijeron que los cuerpos localizados hasta el momento ya fueron identificados.

“Nos acercamos hasta donde nos permitieron, hasta donde pudimos y posterior a media hora, acudió personal de la Fiscalía General de la República y nos informó lo que están trabajando allá adentro, nos dicen que hasta el momento los cuerpos o restos que han sacado ya se llevó el proceso, ya están identificados”, comentó.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades les detallaron que los cuerpos ya fueron identificados y sus respectivas familias notificadas.

El colectivo solicitó a la FGR brindar información oportuna sobre los restos humanos hallados. Foto: Por las Voces sin Justicia A.C.

Además, la madre buscadora comentó que se comprometieron a emitir un comunicado con los avances del caso la siguiente semana, con el objetivo de mantenerlos informados sobre los hallazgos en la zona.

Pese a recibir esos datos, Martínez detalló que los agentes de la FGR no brindaron información acerca del número de cuerpos localizados en la fosa clandestina, por lo que será en los próximos días que se comunique.

Uno de los cuerpos sería el de uno de los mineros desaparecidos

Este viernes, la Fiscalía General de la República informó que uno de los cuerpos hallados en la de El Verde podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Luego de las primeras diligencias, las autoridades federales informaron que uno de los cuerpos cuenta con características similares a uno de los trabajadores del sector extractivo desaparecido.

Ante esta coincidencia, las autoridades ya efectúan análisis periciales y estudios de ADN con el objetivo de confirmar la identidad del fallecido.

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

En el transcurso de las últimas horas, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo para asegurar el área.

La movilización incluyó la presencia visible de una unidad del Servicio Médico Forense y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la fiscalía estatal.

El colectivo de búsqueda “Por las Voces Sin Justicia A.C.” demandó a la FGR claridad y transparencia, advirtiendo que el vacío de información favorece la revictimización de las familias.

“Solicitamos públicamente se informe el número de cuerpos o restos localizados, el estado en que fueron encontrados, las acciones forenses y de identificación que se están realizando y los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas”, plasmaron en su petición.

Por el momento, la Fiscalía no ha informado cuántos cuerpos se hallaron en la fosa de Concordia, situada en el mismo municipio donde los mineros fueron reportados como desaparecidos.

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

De acuerdo con la investigación, los trabajadores salieron del campamento en el fraccionamiento La Clementina antes de perderse su rastro.

La FGR también confirmó que, como consecuencia del operativo de búsqueda, lograron arrestar a cuatro personas y obtener indicios relevantes gracias al trabajo coordinado con áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, este jueves también se logró el aseguramiento de diez narcocampamentos, municiones, equipo táctico y un artefacto explosivo en el municipio de Concordia.

La autoridad federal mantiene el procesamiento de la fosa para encontrar más pruebas que permitan esclarecer la desaparición de los mineros.