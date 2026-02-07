México

Luisa María Alcalde destaca reunión con el Consejo Consultivo de Morena

La presidenta del partido oficialista aseguró que las propuestas de la consejería servirán para las decisiones futuras rumbo 2027

Rumbo a la elección intermedia de 2027, Morena llevó a cabo su segunda sesión del Consejo Consultivo Crédito: x/@PartidoMorenaMx

El pasado viernes 6 de febrero de 2026, el partido de Morena reunió a sus principales liderazgos y consejeros en un encuentro para definir la ruta política y estratégica de los próximos meses rumbo al proceso de elección intermedio de 2027.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido oficialista, subrayó la relevancia del Consejo Consultivo Nacional como espacio de reflexión y propuesta colectiva. El objetivo: perfilar acciones concretas que fortalezcan la transformación impulsada por la militancia y las autoridades del partido.

Un espacio para el debate y la propuesta

Durante la Segunda Sesión Ordinaria, el Consejo Consultivo Nacional de Morena presentó una batería de propuestas elaboradas por seis grupos de trabajo permanentes. Las iniciativas, resultado de 14 reuniones previas, buscan orientar las decisiones de la dirigencia nacional y dotar al partido de nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del año.

En su intervención de bienvenida, Alcalde Luján recalcó: “Estamos aquí para poder escuchar lo que se ha podido trabajar en este tiempo y que se tenga la posibilidad de que algunas de las visiones y propuestas que nuestras consejeras y consejeros han hecho se puedan implementar”.

Según la presidenta nacional, estos aportes serán integrados a las tareas prioritarias del partido-movimiento.

Morena llevó a cabo su segunda sesión del Consejo Consultivo Nacional. (Foto: Morena)

Mesas de trabajo para abordar temas estratégicos

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, resaltó el potencial de las deliberaciones internas para consolidar el rumbo del movimiento y fortalecer el humanismo mexicano. Ofreció, desde su posición, fomentar el conocimiento y la deliberación de las propuestas, con el compromiso de canalizarlas al Comité Ejecutivo Nacional para su posible aprobación.

Las seis mesas de trabajo abordaron temas estratégicos, agrupados de la siguiente forma:

  • Morena: presente y futuro: Defensa del proyecto, fortalecimiento de la militancia y mecanismos de comunicación interna.
  • República democrática, participativa, justa e incluyente: Innovación en la democracia participativa e integración de comunidades migrantes.
  • República educadora, humanista, científica y cultural: Igualdad sustantiva, pensamiento crítico y ética pública, énfasis en ciencia y tecnología con visión social.
  • República ambientalista y saludable: Prevención y promoción de la salud, educación ambiental y gestión integral del agua.
  • República con desarrollo nacional, regional y prosperidad compartida: Soberanía alimentaria y energética, combate a la precarización laboral y política salarial de bienestar.
  • República soberana, internacionalista y solidaria: Defensa de la soberanía y diplomacia humanista.

El secretario técnico del Consejo Consultivo, Arturo Martínez Núñez, explicó que estas líneas de trabajo reflejan los debates sostenidos desde noviembre y serán base para el proyecto de transformación nacional.

¿Quiénes son parte del Consejo Consultivo de Morena?

El Consejo Consultivo se consolida como un órgano plural y de alto perfil, compuesto por figuras de reconocida trayectoria y compromiso social. Entre sus integrantes destacan Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Epigmenio Ibarra, Armando Bartra, Paco Ignacio Taibo II, María Rojo y Pablo Gómez.

A la sesión también acudieron miembros clave del Comité Ejecutivo Nacional, como la secretaria general Carolina Rangel Gracida, la secretaria de comunicación Camila Martínez Gutiérrez y la secretaria de diversidad sexual Almendra Negrete Sánchez, entre otros.

Con tres sesiones anuales programadas, el Consejo Consultivo de Morena busca mantenerse como un espacio vivo de discusión y propuesta, acompañando el desarrollo institucional del partido y la consolidación de sus principios y objetivos.

