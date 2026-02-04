Luisa Alcalde presentó propuesta de Morena para el presupuesto 2026 de Nuevo León: frenan gastos de promoción a Samuel García

Contrapropuesta de Morena sobre presupuesto en Nuevo León busca frenar gasto de publicidad o promoción de Samuel García. Crédito: LuisaAlcalde

Este 4 de febrero de 2026, Luisa María Alcalde Luján instó a todas las fuerzas políticas a trabajar en la elaboración de un presupuesto “austero, justo y socialmente responsable” con vistas a 2026 en Nuevo León.

La presidenta nacional de Morena presentó una alternativa presupuestal para Nuevo León, señalando que el proyecto del gobierno estatal otorga prioridad a la promoción personal de Samuel García, en lugar de responder a las necesidades de la población.

Luisa Alcalde destaca apertura al diálogo

Morena presentó en Monterrey una propuesta presupuestal para 2026 centrada en cinco puntos clave, con el objetivo de garantizar recursos para programas sociales, evitar deuda y reducir gastos del gobierno estatal.

Durante una conferencia de prensa, Luisa Alcalde, destacó la disposición del partido para negociar con otras fuerzas políticas y buscar un presupuesto “en beneficio de Nuevo León”.

La dirigente del partido guinda planteó que Morena abre la puerta al diálogo con quienes estén dispuestos a respaldar las propuestas presentadas.

“Y nosotros hoy lo que queremos plantear es cuál es la posición de Morena, que abrimos las puertas para podernos sentar en una mesa de negociación con la fuerza política que esté dispuesta a acompañar estas propuestas hoy planteadas por Morena”, afirmó la exfuncionaria.

Luisa Alcalde presentó la propuesta de presupuesto realizada por Morena en Nuevo león. (Fotos: Cuartoscuro)

En esto consiste la propuesta presupuestal de Morena

Las cinco propuestas principales de Morena para el presupuesto estatal 2026 son las siguientes:

Aprobar presupuesto para la pensión universal para personas con discapacidad . Se busca que este derecho, ya reconocido en la Constitución, se aplique en Nuevo León e incluya a personas mayores de 29 años.

No adquirir deuda ni incrementar impuestos .

Revertir el aumento de tarifas en el transporte público . Se solicita regresar a un costo de 12 pesos para camiones y 4,50 pesos para el metro, hasta que existan mejoras comprobables en el sistema de transporte.

Otorgar trato equitativo y no politizado a los municipios . La distribución de recursos debe respetar lo que marca la ley, sin criterios partidistas.

Reducir gastos en el gobierno estatal. Se plantea una reducción del 50% en publicidad oficial, viáticos al extranjero y gastos de la oficina del gobernador, además de eliminar al 100% las consultorías administrativas.

Morena estima que aplicar estas medidas generaría una reducción de mil 546 millones de pesos en el presupuesto estatal. La dirigente puntualizó que el presupuesto debe enfocarse en atender derechos sociales y evitar usos discrecionales de los recursos públicos: “Hoy le decimos al pueblo de Nuevo León que vamos a luchar por estos cinco puntos”.

No acompañarán propuestas que endeuden a Nuevo León

“¿Qué pasó con esos recursos que sí se aprobaron? No solamente no se resolvió el tema del metro y no estará listo para el Mundial. Tampoco se resolvió el tema del agua y del drenaje”, cuestionó Alcalde al señalar el destino incierto de fondos autorizados en años previos para las líneas 4 y 6 del Metro, así como para proyectos de agua y drenaje.

Subrayó que Morena rechazará iniciativas del gobierno estatal orientadas a más deuda o impuestos nuevos, ya que considera que no existen garantías sobre la aplicación de los recursos en los fines comprometidos.