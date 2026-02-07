México

Hacienda llama a México el “campeón exportador de aguacates del mundo” en el marco del Super Bowl

Michoacán y Jalisco destacan como líderes en el abastecimiento a un evento icónico del consumo estadounidense

Michoacán y Jalisco protagonizan la
Michoacán y Jalisco protagonizan la producción de aguacate mexicano, aportando el 88% y 12% del volumen total exportado al mercado estadounidense. (Jovani Pérez/Infobae)

La Secretaría de Hacienda destacó el desempeño del aguacate mexicano en el marco del Super Bowl LX al resaltar el “modelo de exportación responsable, sostenible y competitivo” que distingue al sector, así como el liderazgo de Michoacán y Jalisco, que participaron con el 88% y 12% del volumen exportado, respectivamente.

En un mensaje oficial publicado en X, la Secretaría de Hacienda caracterizó a Michoacán y Jalisco como los pilares del “gran equipo nacional” que cumple con los más altos estándares internacionales y llamó al país “el campeón exportador de aguacates del mundo.”

El gobierno mexicano, detalló la dependencia, actúa como entrenador sénior” al respaldar a los productores a través de la expedición del certificado de exportación, que garantiza la trazabilidad y la calidad del aguacate nacional.

La institución mencionó, además, que Estado de México, Nayarit, Morelos, Puebla y Guerrero también contribuyeron a la producción de aguacate, aunque en menor medida que Michoacán y Jalisco.

Asociación de aguacateros informa de un aumento del 11% de exportaciones en comparación con el año anterior

Las exportaciones de aguacate mexicano
Las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos crecerán un 11% en 2026, superando históricamente las cifras reportadas en temporadas anteriores. REUTERS/Ivan Arias/Foto de archivo

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que las exportaciones hacia el mercado estadounidense aumentarán un 11% sobre el ciclo anterior, alcanzando así una cifra histórica.

Del volumen total estimado, Michoacán aporta la mayoría, sobre todo desde municipios productores como Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro; Jalisco, por su parte, sobresale con envíos provenientes de Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

De acuerdo con la APEAM en su comunicado del pasado 26 de enero, este resultado se debe a los microclimas favorables, suelos fértiles y la experiencia agrícola de ambas regiones.

La calidad del fruto está avalada por estrictos programas de trazabilidad y por la aplicación de los lineamientos del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en materia de fitosanidad e inocuidad, explicó la organización.

Además, la industria aguacatera refuerza su visión a largo plazo con medidas como la reforestación de 650 mil plantas en Michoacán y Jalisco y la Certificación Laboral de la Agroexportación (VELAGRO), la primera de su tipo para un producto fresco de exportación en el sector.

127 mil toneladas de aguacate se espera que sean exportadas a Estados Unidos durante el Super Bowl

México reafirma su liderazgo mundial
México reafirma su liderazgo mundial en exportación de aguacate mexicano tras alcanzar un récord de 127 mil toneladas enviadas a Estados Unidos para el Super Bowl LX. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

La temporada del Gran Juego representa la principal ventana de exportación para el aguacate y simboliza su inserción en la cultura popular de Estados Unidos, según la APEAM y EFE.

El consumo durante las semanas previas al Super Bowl supera habitualmente las 114 mil toneladas y, en 2026, se prevé que ese récord sea superado con la nueva marca de 127 mil toneladas.

Sin embargo, el auge de las exportaciones enfrenta desafíos económicos. Según testimonios recogidos por EFE, los productores experimentan una crisis de rentabilidad, ya que actualmente el precio de exportación oscila entre 17 y 19 pesos por kilo (alrededor de un dólar), mientras que en años anteriores llegaba a los 35 pesos (dos dólares).

La saturación del mercado, la debilidad de la demanda y el crecimiento de competidores como Chile, Perú y Colombia han presionado los márgenes y elevado la incertidumbre en el sector.

