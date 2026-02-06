México Deportes

¿Qué tiene que ver el aguacate con el Super Bowl? La historia detrás del guacamole y la NFL

Durante el Super Bowl 2026, el guacamole hecho con aguacate mexicano será la botana estrella en millones de hogares

Por el Super Bowl
Por el Super Bowl aumentó la exportación del aguacate mexicano (Jesús Avilés/Infobae México)

El Super Bowl LX de la NFL, que se celebrará el 8 de febrero de 2026, promete volver a confirmar una tendencia que trasciende el espectáculo deportivo: el aguacate mexicano se perfila como protagonista en las mesas de millones de espectadores durante el evento.

Para esta edición, se estima que el consumo del fruto supere las 127 mil toneladas, un volumen que representaría un crecimiento del 15% respecto al año anterior y que refleja el impacto económico y cultural de este producto en torno al fútbol americano.

La cadena de suministro, que inicia en las huertas de Michoacán, activa su maquinaria desde diciembre para atender el mayor pico anual de consumo, concentrado en el fin de semana del Super Bowl.

Un fenómeno que une tradición, economía y cultura pop

(Jovani Pérez/Infobae)
La conexión entre el aguacate mexicano y la NFL no es producto de una estrategia repentina, sino el desenlace de un proceso que comenzó en los años noventa.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Estados Unidos abrió gradualmente su mercado al aguacate mexicano, primero bajo cupos y restricciones sanitarias, después bajo normas más flexibles.

Durante los años 2000, el guacamole fue ganando espacio como botana recurrente en reuniones deportivas estadounidenses.

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando se fundó la marca Avocados From Mexico, que lanzó campañas de promoción específicas durante el Super Bowl, consolidando el vínculo entre el aguacate y el partido más visto del año.

Desde entonces, el guacamole dejó de ser solo un platillo mexicano para convertirse en parte de la cultura pop ligada al evento, con campañas millonarias y menciones constantes en medios y redes sociales.

La demanda en la semana del Super Bowl representa hasta el 31% de las ventas anuales al exterior, con un volumen enviado a Estados Unidos equivalente a cerca de 290 millones de piezas.

¿Qué es el avocado hand?

El avocado hand (ShutterStock España)
Entre las curiosidades que rodean al auge del guacamole, se ha observado un incremento de lesiones en manos, conocidas como “avocado hand”, durante los días previos y el fin de semana del Super Bowl.

Estas cortaduras ocurren principalmente cuando personas inexpertas intentan preparar aguacate en casa usando cuchillos inadecuados o técnicas riesgosas.

Médicos y medios estadounidenses han documentado este patrón desde la década de 2010, coincidiendo con el mayor consumo anual del fruto, aunque no se trata de una epidemia, sino de un fenómeno recurrente asociado a la temporada de alto consumo.

Producción, exportación y liderazgo mundial

(Jovani Pérez/Infobae)
México aporta cerca del 30% de la producción mundial de aguacate, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Agricultura y la Apeam. Michoacán representa aproximadamente el 97.5% de las exportaciones nacionales, consolidándose como el principal estado productor y exportador del país.

Los municipios que son principales productores son:

  • Uruapan
  • Tancítaro
  • Ario
  • Nuevo Parangaricutiro
  • Tacámbaro
  • Peribán

El 90% del aguacate exportado desde Michoacán dispone de la certificación Proforest Avocado, que garantiza el origen libre de deforestación.

Sobre el Super Bowl 2026

Feb 4, 2026; Santa Clara,
Feb 4, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks and New England Patriots helmets at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026.

¿Qué equipos se enfrentan en el Super Bowl 2026?

Los equipos que se enfrentarán en la final son los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

¿Quién será el artista del show de medio tiempo?

Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

El partido comienza alrededor de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El show de medio tiempo se espera aproximadamente entre las 19:00 y las 19:30 horas, después de la primera mitad del juego.

