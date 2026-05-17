¿México busca fortalecer lazo comercial con Asia? Así han sido los acercamientos con Corea y China en previo a revisión del TMEC

La ilustración muestra tres manos estilizadas de México, Corea del Sur y China extendiéndose hacia el centro, simbolizando un acercamiento y cooperación entre las tres naciones, con sus banderas de fondo difuminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México se prepara para revisar el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en un contexto de incertidumbre global. Desde el inicio del actual gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, la imposición de aranceles a diversos países ha generado tensión en los mercados internacionales y afectado a sectores mexicanos como el automotriz.

La relación bilateral enfrenta además nuevas fricciones tras la investigación del Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de vínculos con el narcotráfico.

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A esto se suma que en abril pasado, dos agentes de la CIA murieron durante unb operativo en Chihuahua.

En medio de esta situación, México aparentemente ja intensifica sus acercamientos con países asiáticos como Corea del Sur y China, buscando diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer su presencia internacional, a través de diversas acciones.

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Sheinbaum invita a presidente de Corea del Sur a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, realizará una visita oficial a México durante 2026. El anuncio se dio luego de una llamada entre ambos mandatarios, donde resaltaron la “complementariedad” entre los dos países y el interés en ampliar la cooperación económica, comercial y cultural.

Sheinbaum señaló que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos y destacó la importancia de explorar nuevas áreas de inversión y comercio.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se abordaron temas de actualidad internacional y se enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos con Asia.

La visita de Lee Jae-myung forma parte de una agenda internacional activa que también incluye la modernización de acuerdos comerciales y encuentros con funcionarios estadounidenses.

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Según la presidenta, estos pasos buscan consolidar a México como socio estratégico global y diversificar sus relaciones exteriores.

Promoción turística en China

En materia de turismo, el Gobierno de México puso en marcha una estrategia para atraer más visitantes chinos al país, según informó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, el 15 de mayo en Palacio Nacional.

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La funcionaria indicó que el mercado chino es prioritario, luego de que en 2025 viajaron 155 millones de turistas chinos en todo el mundo, con una meta de 200 millones para 2028.

Estos visitantes gastan en promedio 50% más que los turistas de otras nacionalidades.

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En 2025, México recibió a 107 mil turistas chinos, lo que representó un aumento anual de 8.2% y mensual de 5%.

El objetivo es que China pase del puesto 14 al 10 como emisor de turismo a México para 2029.

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Los destinos más visitados por turistas chinos incluyen Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua y Michoacán, especialmente durante el Día de Muertos.

Según la Secretaría de Turismo, estos viajeros buscan experiencias culturales, gastronómicas y actividades fuera del turismo tradicional de sol y playa.

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Para fortalecer la promoción, Rodríguez Zamora viajará a la Feria Internacional de Turismo en Shanghái y presentó la actualización del “sello de China”, que ahora exige diez indicadores para hoteles, restaurantes y agencias de viaje, entre ellos idioma, menú, hospitalidad y digitalización.

Además, la plataforma “Visit México” intensificará su presencia en redes sociales chinas con campañas digitales y el apoyo de influencers mexicanos residentes en el país asiático.

México y Corea apuestan por una etapa de mayor acercamiento y hermanamiento

El 13 de mayo pasado, México y Corea del Sur impulsan una etapa de mayor colaboración económica y tecnológicaEl 13 de mayo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, recibió al ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-Koo, y al embajador Jooil Lee, en un encuentro donde reafirmaron el compromiso de potenciar la colaboración en sectores estratégicos.

Polevnsky destacó que México es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina y el décimo a nivel mundial. Actualmente, más de 2,000 empresas coreanas operan en México, generando cerca de 150,000 empleos.

La senadora subrayó que Corea del Sur es un aliado en innovación, tecnología, transición energética, economía digital y cooperación científica, y señaló la importancia de desarrollar proveedores nacionales a partir de la inversión coreana.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, calificó a Corea del Sur como un socio indispensable para México y resaltó que la disciplina e innovación coreanas contribuyen al proceso de transformación económica nacional.

Destacó el Plan México, una estrategia de largo plazo para consolidar al país como nodo logístico e industrial de la región y abrir nuevas fronteras en infraestructura, descarbonización y energías renovables.

Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la Comisión sobre Inteligencia Artificial, se pronunció por impulsar sectores consolidados como el automotriz y la manufactura, así como el desarrollo de la industria digital y la adopción de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, Yeo Han-Koo mencionó la colaboración en acero y automotriz, y enfatizó que ambos países generan prosperidad mutua.

Subrayó la necesidad de establecer un marco institucional para facilitar la expansión del sector privado.

El ministro coreano también agradeció la calidez con que las autoridades y el público mexicano recibieron al grupo BTS, gesto que, dijo, refleja el buen momento en las relaciones entre los dos países.

Dialogan académicos de México y China sobre impulso a cooperación comercial y tecnológica

México y China avanzan en cooperación comercial y tecnológica. El 15 de mayo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz presidió un diálogo entre académicos de China y México para proponer medidas que mejoren la cooperación bilateral, especialmente en comercio, investigación y desarrollo tecnológico.

Polevnsky planteó la posibilidad de que fabricantes chinos se instalen en México para fabricar y exportar insumos tecnológicos, apoyando así la estrategia del Plan México para fortalecer la proveeduría nacional.

Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios México-China de la UNAM, recordó que China es la mayor economía global desde 2016 y un importador sofisticado de tecnología, lo que representa oportunidades para México y América Latina.

Dussel Peters consideró que la sustitución de importaciones tecnológicas implica retos importantes, pero es un objetivo alcanzable.

Yang Zhimin, director ejecutivo del Centro de Estudios Mexicanos de la CASS, afirmó que las relaciones México-China han sido positivas a nivel político y económico, aunque reconoció la necesidad de superar desafíos derivados de los cambios geopolíticos globales. Propuso fortalecer la cooperación en investigación académica y la colaboración entre think tanks, empresarios y gobierno.

La investigadora asociada de la CASS, Li Haomin, señaló que la cooperación México-China puede beneficiar los precios de productos mexicanos en China, como el tequila, el aguacate y frutas tropicales, que son apreciados por los consumidores chinos.

México mantiene una agenda activa para diversificar sus relaciones comerciales en Asia, impulsar la inversión extranjera y consolidar su papel como socio estratégico en el ámbito global.