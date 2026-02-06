Hacienda presume que México fue premiado por prevenir y combatir el lavado de dinero

México recibe el Premio CAMPUS GAFILAT 2025, reconociendo su liderazgo regional en capacitación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (Infobae México/Jovani Pérez)

México fue reconocido con el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 por su destacado liderazgo en capacitación regional para la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dicha distinción se entregó en la LII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en La Antigua, Guatemala en diciembre de 2025.

Según el comunicado de este 5 de febrero de la Secretaría de Hacienda, el premio se concedió con base en métricas objetivas vinculadas a la participación institucional de México en la plataforma CAMPUS GAFILAT.

¿Qué aspectos calificó el GAFILAT?

La plataforma CAMPUS GAFILAT evaluó el número de usuarios registrados, el alcance de los cursos y la difusión de buenas prácticas, indicadores clave para el premio. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Entre los aspectos evaluados destacaron la cantidad de personas usuarias registradas, los cursos impartidos y las acciones de difusión y cooperación técnica desarrolladas a nivel nacional.

El reconocimiento fue entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que funge como Coordinación Nacional ante el GAFILAT. Este premio distingue el trabajo conjunto del Estado mexicano, que integra a los sectores público, privado y social, así como al personal involucrado en el régimen nacional de prevención.

De acuerdo con Hacienda, la obtención del galardón consolida a México como referente entre los 18 países miembros del GAFILAT por el uso estratégico de herramientas de capacitación continua. La plataforma permitió fortalecer la capacidad institucional y reforzar la respuesta nacional frente a amenazas de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

El reconocimiento también refleja, de acuerdo con Hacienda, la confianza internacional en las políticas públicas implementadas en el país para prevenir y combatir estos delitos. México mantiene un compromiso constante con el fortalecimiento de su política nacional, mediante la integración de la capacitación y la cooperación técnica entre actores de los sectores público, privado y social.

¿Qué es el GAFILAT?

GAFILAT agrupa a 18 países latinoamericanos que implementan las 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Crédito: Facebook / Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat

El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, según información de su portal oficial.

Dicho organismo fue creado con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo la mejora constante de las políticas nacionales y la cooperación entre sus miembros.

Los países que integran el grupo se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El GAFILAT es miembro asociado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contribuye en la elaboración y seguimiento de las 40 Recomendaciones, reconocidas como el estándar global en la materia.

La organización asiste a sus países miembros a través de programas de capacitación, asistencia técnica y mecanismos de evaluación mutua. Estos procesos sirven para revisar y fortalecer los sistemas nacionales, comprobar la adopción de las Recomendaciones del GAFI y medir la efectividad en el combate a los delitos financieros, facilitando la integración regional a la red internacional de prevención y represión.