Buscan sanciones más severas para delitos ambientales: qué propone el Partido Verde para combatir la contaminación de suelos y agua

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos ambientales en el país, especialmente aquellos relacionados con la contaminación de suelos, el daño a cuerpos de agua y la destrucción de ecosistemas. La propuesta busca reformar el Código Penal Federal para que estas conductas sean consideradas graves y enfrenten castigos más severos.

De acuerdo con la iniciativa presentada por legisladores del PVEM, actualmente muchos actos que generan afectaciones ambientales terminan siendo castigados como faltas menores, lo que limita la capacidad de las autoridades para combatir prácticas que deterioran los recursos naturales de México.

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La propuesta cobra relevancia en medio de los crecientes problemas de contaminación del agua, degradación de tierras y afectaciones a ecosistemas provocadas por actividades industriales, tala ilegal y manejo inadecuado de residuos.

¿Qué propone el Partido Verde para castigar los delitos ambientales?

La iniciativa del Partido Verde contempla modificar la legislación para aumentar las penas contra personas o empresas responsables de daños ambientales graves. Entre las conductas que se busca sancionar con mayor rigor destacan:

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Contaminación de suelos

Daño a cuerpos de agua

Destrucción de áreas forestales

Afectaciones a ecosistemas estratégicos

Tráfico ilegal de especies

Según lo expuesto por legisladores del partido, la intención es que estos delitos dejen de recibir sanciones administrativas o penas reducidas y puedan ser perseguidos como delitos graves.

Además, la propuesta pretende fortalecer las herramientas legales para combatir la impunidad en casos de contaminación ambiental, particularmente en regiones donde la degradación de ríos, lagos y mantos acuíferos ha generado afectaciones sociales y de salud pública.

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La contaminación del agua y suelo, entre las principales preocupaciones

Uno de los ejes principales de la iniciativa es atender el problema de la contaminación del agua y los suelos, fenómenos que en diversas regiones del país han provocado daños a cultivos, pérdida de biodiversidad y riesgos sanitarios para la población.

El PVEM sostiene que las sanciones actuales no son suficientes para inhibir prácticas contaminantes, por lo que consideran necesario aumentar las penas y reforzar la vigilancia ambiental.

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La propuesta también busca enviar un mensaje sobre la importancia de proteger los recursos naturales ante el incremento de problemas como:

Descargas ilegales de residuos

Contaminación industrial

Deforestación

Sobreexplotación de recursos naturales

Pérdida de biodiversidad

¿En qué etapa va la iniciativa?

La reforma impulsada por el Partido Verde ya avanzó en el proceso legislativo. La propuesta fue aprobada previamente en la Cámara de Diputados y posteriormente analizada y modificada en el Senado de la República. Actualmente, el proyecto se encuentra nuevamente en la Cámara de Diputados para su discusión final.

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En caso de aprobarse, México contaría con un marco legal más estricto para sancionar delitos relacionados con el deterioro ambiental y la contaminación de suelos y agua.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido en los últimos años sobre la necesidad de fortalecer las leyes ambientales en el país, debido al aumento de conflictos relacionados con contaminación, deforestación y afectaciones a comunidades cercanas a zonas industriales.

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