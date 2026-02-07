México

CDMX: así operan para asaltar en Metrobús

Este delito se estaría perpetrando a plena luz del día

Afuera de las instalaciones de Metrobús Perisur se estarían cometiendo asaltos a los usuarios de este transporte.

A través de redes sociales fue compartido un testimonio en el que una persona usuaria del Metrobús habría sido víctima de un asalto en la estación Perisur en Ciudad de México, según el testimonio, el atraco se habría cometido con el pretexto de apoyar a un adulto mayor para retirar dinero de un banco, sin embargo, una vez alejada de los demás, los sujetos cometieron el robo.

Alertan por personas que piden apoyo para retirar en el banco

A través de la cuenta en X, Tlalpan Vecinos, se compartió un relato anónimo donde se habría alertado sobre el modus operandi de dos sujetos, el pasado 22 de enero en la estación Metrobús Perisur, una persona de la tercera edad le solicitó ayuda a la víctima para localizar un banco.

Instantes después, se acercó un segundo individuo, descrito como alto, robusto, con lentes y cabello corto. Ambos sujetos persuadieron a la víctima para que colaborara en la asistencia al adulto mayor, logrando que descendiera del Metrobús en la estación Perisur.

Ya en el exterior, el hombre de la tercera edad informó que había llegado acompañado de un niño, a quien supuestamente dejó encargado en las inmediaciones del estacionamiento de Walmart. Utilizando este argumento, solicitaron que la víctima los acompañara hasta el banco, aprovechando este momento para realizar el asalto: “En ese trayecto me despojaron de mis pertenencias”.

La jefa de Gobierno destaca que los homicidios bajaron más del 50% y el robo de vehículos cerca del 40%. Crédito: @ClaraBrugada

La persona usuaria de Metrobús comentó que realizó la denuncia correspondiente, pero consideró relevante difundir su testimonio por los casos constantes que ocurren de esta forma en la zona sur de Insurgentes.

Robo a transeúnte se mantiene pese a baja delictiva en CDMX

En diciembre de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó una reducción significativa en los delitos de alto impacto, destacando una baja de más del 50% en homicidios y cerca del 40% en robo de vehículos.

El balance se presentó tras el último gabinete de seguridad del año y se atribuyó a la coordinación entre instituciones locales y federales, así como a la continuidad de la estrategia de seguridad implementada en la capital.

A pesar de estos resultados, delitos como el robo a transeúnte y en transporte público continúan afectando a diversas zonas de la ciudad. Aunque el gobierno sostiene que la estrategia de seguridad ha permitido una disminución sostenida en homicidios y robo de vehículos, la percepción de inseguridad entre los habitantes de la capital sigue siendo alta.

Puntos clave del balance de seguridad:

  • Homicidios en la CDMX bajaron más del 50% en 2025.
  • Robos de vehículos disminuyeron cerca del 40%.
  • La reducción se atribuye a la coordinación entre autoridades locales y federales.
  • El robo a transeúnte y en transporte público sigue siendo frecuente en varias zonas.
  • La mayoría de los habitantes aún percibe altos niveles de inseguridad.

