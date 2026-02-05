Módulos de vacunación contra el sarampión en el transporte público de CDMX: ubicación y horarios

Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de metrobús, tren ligero, mexibús y mexicable. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció que realizará jornadas de vacunación contra el sarampión en los próximos días, instalando módulos en puntos clave del transporte público como el Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús. El organismo comunicó que todos los ciudadanos que aún no cuenten con la dosis correspondiente podrán acudir a alguno de los puntos señalados.

La medida responde al reciente aumento de casos de sarampión en México, lo que llevó al gobierno capitalino a reforzar la estrategia preventiva y facilitar el acceso gratuito a la inmunización. Las autoridades informaron que cualquier persona que no haya recibido la vacuna podrá acercarse a los módulos instalados en las mencionadas estaciones para aplicársela sin costo.

Asimismo, la Secretaría de Salud Pública enfatizó que la ubicación en nodos de transporte busca alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, dada la alta afluencia en estos espacios y la necesidad de frenar el avance de los brotes detectados. La estrategia se enmarca en una campaña nacional más amplia, que prioriza la contención del sarampión en zonas urbanas densamente pobladas.

El Gobierno de México insistió este lunes en que la "principal herramienta" disponible para combatir el sarampión es la vacunación contra la enfermedad viral, ante el brote de casos que vive el país desde al año pasado. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Módulos en la Ciudad de México para vacunación

Tren ligero Xochimilco

Cablebús línea 1: Indios Verdes a Cuautepec

Mexicable línea 2: Indios Verdes

Mexibús línea 4: Indios Verdes

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Kioskos de vacunación Gustavo A. Madero:

Metrobús línea 1, 3 y 7 Indios Verdes

Fechas: Del 3 al 6 de febrero

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Metrobús línea 1, 3 y 6

Ubicación: 18 de marzo

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Metrobús línea 1, 3 Circuito

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Puntos de vacunación para el sarampión en CDMX. (@SSaludCdMx)

Kioskos de vacunación Tlalpan Línea 1:

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

Caminero

Santa Úrsula

Ayuntamiento

Corregidora

Villa Olímpica

Síntomas y afectaciones del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños. El virus se transmite a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición. Al inicio, la fiebre es frecuente, acompañada de malestar general, tos seca, secreción nasal y conjuntivitis. Un signo característico es la aparición de pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, conocidas como manchas de Koplik. Pocos días después, surge una erupción cutánea maculopapular que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.