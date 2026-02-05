México

Módulos de vacunación contra el sarampión en el transporte público de CDMX: ubicación y horarios

Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de Metrobús, Tren Ligero, Mexibús y Mexicable

Guardar
Usuarios del transporte público en
Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de metrobús, tren ligero, mexibús y mexicable. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció que realizará jornadas de vacunación contra el sarampión en los próximos días, instalando módulos en puntos clave del transporte público como el Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús. El organismo comunicó que todos los ciudadanos que aún no cuenten con la dosis correspondiente podrán acudir a alguno de los puntos señalados.

La medida responde al reciente aumento de casos de sarampión en México, lo que llevó al gobierno capitalino a reforzar la estrategia preventiva y facilitar el acceso gratuito a la inmunización. Las autoridades informaron que cualquier persona que no haya recibido la vacuna podrá acercarse a los módulos instalados en las mencionadas estaciones para aplicársela sin costo.

Asimismo, la Secretaría de Salud Pública enfatizó que la ubicación en nodos de transporte busca alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, dada la alta afluencia en estos espacios y la necesidad de frenar el avance de los brotes detectados. La estrategia se enmarca en una campaña nacional más amplia, que prioriza la contención del sarampión en zonas urbanas densamente pobladas.

El Gobierno de México insistió
El Gobierno de México insistió este lunes en que la "principal herramienta" disponible para combatir el sarampión es la vacunación contra la enfermedad viral, ante el brote de casos que vive el país desde al año pasado. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Módulos en la Ciudad de México para vacunación

  • Tren ligero Xochimilco
  • Cablebús línea 1: Indios Verdes a Cuautepec
  • Mexicable línea 2: Indios Verdes
  • Mexibús línea 4: Indios Verdes

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Kioskos de vacunación Gustavo A. Madero:

  • Metrobús línea 1, 3 y 7 Indios Verdes

Fechas: Del 3 al 6 de febrero

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

  • Metrobús línea 1, 3 y 6

Ubicación: 18 de marzo

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

  • Metrobús línea 1, 3 Circuito

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Puntos de vacunación para el
Puntos de vacunación para el sarampión en CDMX. (@SSaludCdMx)

Kioskos de vacunación Tlalpan Línea 1:

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

  • Caminero
  • Santa Úrsula
  • Ayuntamiento
  • Corregidora
  • Villa Olímpica

Síntomas y afectaciones del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños. El virus se transmite a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición. Al inicio, la fiebre es frecuente, acompañada de malestar general, tos seca, secreción nasal y conjuntivitis. Un signo característico es la aparición de pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, conocidas como manchas de Koplik. Pocos días después, surge una erupción cutánea maculopapular que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Temas Relacionados

sarampiónMetrobúsSTCCablebúsMexibúsCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cómo funciona el corazón y por qué es importante cuidar de él

Conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo es clave para tomar mejores decisiones a favor de la salud y el bienestar

Cómo funciona el corazón y

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales: ¿cuánto gastó el Senado en su salón de belleza?

El espacio, que operaba en días de sesión y atendía a senadoras y personal, fue clausurado tras la difusión de un video

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales:

Analiza Congreso capitalino la posibilidad de crear escudo y bandera oficial de la CDMX

La propuesta busca fomentar la diversidad e identidad cultural de la capital mexicana con la participación interinstitucional y de la población

Analiza Congreso capitalino la posibilidad

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

Triana denunció que el crimen del periodista no fue mencionado en la audiencia y cuestionó que, pese a ser señalado como autor intelectual, el capo continúe sin enfrentar un juicio en México

Viuda de Javier Valdez critica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viuda de Javier Valdez critica

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

ENTRETENIMIENTO

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos en

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso