Módulos de vacunación contra el sarampión en el transporte público de CDMX: ubicación y horarios

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció que realizará jornadas de vacunación contra el sarampión en los próximos días, instalando módulos en puntos clave del transporte público como el Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús. El organismo comunicó que todos los ciudadanos que aún no cuenten con la dosis correspondiente podrán acudir a alguno de los puntos señalados.
La medida responde al reciente aumento de casos de sarampión en México, lo que llevó al gobierno capitalino a reforzar la estrategia preventiva y facilitar el acceso gratuito a la inmunización. Las autoridades informaron que cualquier persona que no haya recibido la vacuna podrá acercarse a los módulos instalados en las mencionadas estaciones para aplicársela sin costo.
Asimismo, la Secretaría de Salud Pública enfatizó que la ubicación en nodos de transporte busca alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, dada la alta afluencia en estos espacios y la necesidad de frenar el avance de los brotes detectados. La estrategia se enmarca en una campaña nacional más amplia, que prioriza la contención del sarampión en zonas urbanas densamente pobladas.
Módulos en la Ciudad de México para vacunación
- Tren ligero Xochimilco
- Cablebús línea 1: Indios Verdes a Cuautepec
- Mexicable línea 2: Indios Verdes
- Mexibús línea 4: Indios Verdes
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas
Kioskos de vacunación Gustavo A. Madero:
- Metrobús línea 1, 3 y 7 Indios Verdes
Fechas: Del 3 al 6 de febrero
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas
- Metrobús línea 1, 3 y 6
Ubicación: 18 de marzo
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas
- Metrobús línea 1, 3 Circuito
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas
Kioskos de vacunación Tlalpan Línea 1:
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
- Caminero
- Santa Úrsula
- Ayuntamiento
- Corregidora
- Villa Olímpica
Síntomas y afectaciones del sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños. El virus se transmite a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición. Al inicio, la fiebre es frecuente, acompañada de malestar general, tos seca, secreción nasal y conjuntivitis. Un signo característico es la aparición de pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, conocidas como manchas de Koplik. Pocos días después, surge una erupción cutánea maculopapular que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.