Vacunas contra el sarampión: CDMX prevé módulos nocturnos en las 16 alcaldías

CDMX comenzará un operativo de vacunación que prevé módulos nocturnos en las 16 alcaldías. Foto: X/@ALEIDAALAVEZ.

Este 6 de febrero de 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anunció una nueva fase en la estrategia sanitaria de la Ciudad de México: la capital pondrá en marcha una campaña masiva de vacunación contra el sarampión, con módulos nocturnos en las 16 alcaldías. Esta decisión surge en respuesta a los recientes brotes detectados en otros estados, reforzando el compromiso de las autoridades locales con la prevención.

Refuerzan la vigilancia sanitaria ante la movilidad

La mandataria capitalina advirtió que, aunque en la Ciudad de México el número de casos se mantiene bajo control, la alta movilidad de la población implica un desafío constante para la salud pública. La capital recibe diariamente visitantes de distintas regiones del país y del extranjero, lo que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades prevenibles.

Por ello, el gobierno capitalino ha decidido intensificar las acciones de prevención, sin bajar la guardia frente al sarampión. La experiencia reciente, tras contener un brote en 2024, respalda la importancia de estas medidas anticipadas.

Módulos nocturnos y cobertura territorial ampliada

La campaña contempla una red robusta de vacunación, con más de 300 centros de salud habilitados y 64 módulos instalados en sistemas de transporte público. Además, se sumarán puntos estratégicos en lugares de alta afluencia para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.

Presentan las metas que cada instituto que confoman el sector salud que se han planteado para la vaunación. (Gobierno de México)

Un elemento central de la estrategia será la instalación de módulos con horario extendido, hasta las 23:00 horas, en cada una de las 16 alcaldías. Esta medida busca facilitar el acceso a quienes no pueden acudir en horario laboral, eliminando así uno de los principales obstáculos para la vacunación.

Entre los objetivos planteados está la atención progresiva de cerca de 2 mil puntos de vacunación durante el avance de la campaña, gracias a un barrido territorial que cubrirá diariamente unas 200 colonias a través de módulos móviles y permanentes.

Llamado a la población adulta y medidas clave

La campaña no solo se dirige a la infancia. Según lo señalado por Clara Brugada Molina, la mayoría de los casos recientes en la capital han sido detectados en personas menores de 50 años. Por ello, el llamado prioritario es para quienes tienen 49 años o menos, grupo en el que se concentrará la vacunación preventiva.

Las autoridades insisten en que la aplicación es segura y rápida. Destacan que la prevención es la herramienta más eficaz para detener la propagación del virus.

Entre las acciones clave de la campaña destacan:

Instalación de módulos nocturnos en todas las alcaldías hasta las 23:00 horas.

Más de 300 centros de salud y 64 módulos en transporte público.

Barrido territorial diario en alrededor de 200 colonias.

Vacunación dirigida especialmente a personas de 49 años y menos.

El gobierno capitalino insiste en la importancia de acudir a vacunarse con confianza, subrayando que la salud colectiva depende de la participación de toda la comunidad.