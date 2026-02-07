Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Foto: FGR

Autoridades federales realizaron el aseguramiento de seis avionetas durante un cateo en un domicilio del municipio de Otatitlán en Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la diligencia se llevó a cabo derivado de una denuncia anónima sobre la utilización de un inmueble para aterrizar y despegar avionetas.

La acción tuvo lugar sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, donde autoridades federales y estatales actuaron en conjunto tras recibir autorización judicial para la diligencia.

Durante el operativo, las autoridades localizaron seis avionetas, al parecer cinco operantes y una semidesmantelada, además de un fuselaje sin hélices, motor ni tren de aterrizaje.

Foto: FGR

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, bajo la dirección del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.

La Fiscalía General de la República integra actualmente la carpeta de investigación correspondiente, analizando el posible delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.

Catean aeródromo de Chiapas: localizan cocaína y una avioneta

Una avioneta y más de 200 paquetes con presunta cocaína fueron asegurados por elementos de seguridad en un aeródromo. (FOTO: FGR)

Este hecho se suma al reciente cateo realizado en un aeródromo del municipio de Tapachula, ubicado al sur de Chiapas, donde las autoridades federales localizaron más de 200 paquetes con clorhidrato de cocaína y una avioneta.

La acción se llevó a cabo el 19 de octubre de 2025, en un aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas-Ciudad Hidalgo, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) por posibles delitos contra la salud.

Durante la intervención, los agentes federales localizaron lo siguiente:

203 paquetes con polvo blanco con características del clorhidrato de cocaína

1 aeronave

3 vehículos

El operativo fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía Federal en el Estado, y con apoyo de la Guardia Nacional, Defensa, Semar, SSPC y autoridades locales.

(FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República informó que los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de la droga.

Cabe señalar que en este estado fue detenido el pasado 4 de febrero Hugo “N”, alias “El Espíritu”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), organización criminal liderada por Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, y quien mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sujeto se encargaba de la distribución de droga en la zona Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinoza y Jiquipilas, además de controlar el municipio de Ocuilapa.