México

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Las autoridades realizaron un cateo en el domicilio derivado de denuncias ciudadanas por el aterrizaje de aeronaves

Guardar
Foto: FGR
Foto: FGR

Autoridades federales realizaron el aseguramiento de seis avionetas durante un cateo en un domicilio del municipio de Otatitlán en Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la diligencia se llevó a cabo derivado de una denuncia anónima sobre la utilización de un inmueble para aterrizar y despegar avionetas.

La acción tuvo lugar sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, donde autoridades federales y estatales actuaron en conjunto tras recibir autorización judicial para la diligencia.

Durante el operativo, las autoridades localizaron seis avionetas, al parecer cinco operantes y una semidesmantelada, además de un fuselaje sin hélices, motor ni tren de aterrizaje.

Foto: FGR
Foto: FGR

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, bajo la dirección del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.

La Fiscalía General de la República integra actualmente la carpeta de investigación correspondiente, analizando el posible delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.

Catean aeródromo de Chiapas: localizan cocaína y una avioneta

Una avioneta y más de
Una avioneta y más de 200 paquetes con presunta cocaína fueron asegurados por elementos de seguridad en un aeródromo. (FOTO: FGR)

Este hecho se suma al reciente cateo realizado en un aeródromo del municipio de Tapachula, ubicado al sur de Chiapas, donde las autoridades federales localizaron más de 200 paquetes con clorhidrato de cocaína y una avioneta.

La acción se llevó a cabo el 19 de octubre de 2025, en un aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas-Ciudad Hidalgo, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) por posibles delitos contra la salud.

Durante la intervención, los agentes federales localizaron lo siguiente:

  • 203 paquetes con polvo blanco con características del clorhidrato de cocaína
  • 1 aeronave
  • 3 vehículos

El operativo fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía Federal en el Estado, y con apoyo de la Guardia Nacional, Defensa, Semar, SSPC y autoridades locales.

(FOTO: FGR)
(FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República informó que los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de la droga.

Cabe señalar que en este estado fue detenido el pasado 4 de febrero Hugo “N”, alias “El Espíritu”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), organización criminal liderada por Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, y quien mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sujeto se encargaba de la distribución de droga en la zona Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinoza y Jiquipilas, además de controlar el municipio de Ocuilapa.

Temas Relacionados

AvionetasVeracruzPista aterrizajeOtatitlánNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El hijo de Jorge Campos debutará como portero en la Liga de Canadá

La llegada de Antonio Campos al Inter Toronto representa el inicio de su carrera, optando por la Canadian Premier League para comenzar

El hijo de Jorge Campos

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La cantante informó que la adquisición de su nuevo material discográfico otorga la posibilidad de asistir al evento exclusivo donde estrenará su álbum

Así puedes ir gratis al

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano habría decidido utilizar las instalaciones de Chivas como campamento para el arranque de la Copa del Mundo 2026

Así son las instalaciones de

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan restos humanos calcinados afuera

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: operaban como falsos barrenderos

ENTRETENIMIENTO

Así puedes ir gratis al

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

DEPORTES

Así son las instalaciones de

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno