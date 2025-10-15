México

¿Quién es “El Señor de los Caballos? El líder del CJNG que era presunto objetivo del megaoperativo en Chiapas

Juan Manuel Valdovinos Mendoza es considerado como uno de los principales traidores por pasarse a las filas del grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Por Diego Mendoza López

El intento de captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, provocó una ola de narcobloqueos, incendios y ataques armados que paralizó gran parte del estado el lunes 13 de octubre de 2025.

El operativo, encabezado por fuerzas federales y estatales, tenía como objetivo detener a uno de los principales operadores del crimen organizado en el sureste del país, pero terminó desatando una violenta respuesta de su grupo armado.

Durante la mañana, se registraron bloqueos simultáneos en Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla y Villaflores, donde sujetos armados incendiaron automóviles, tráileres y una pipa de combustible. En el crucero Llano San Juan, entre Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla, fueron arrojadas ponchallantas para impedir el paso vehicular. Las acciones, coordinadas en distintos puntos del estado, buscaban frenar el avance de los convoyes militares desplegados para capturar a Valdovinos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) participaron en el operativo junto con autoridades de seguridad estatales. Chiapas, que desde hace más de seis años enfrenta una crisis de narcoviolencia, es actualmente uno de los territorios más disputados por los cárteles que buscan controlar las rutas de tráfico de drogas y migrantes hacia Centroamérica.

El perfil criminal completo de “El Señor de los Caballos” del CJNG

Juan Manuel Valdovinos Mendoza es un terrateniente chiapaneco identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores logísticos del CJNG en el sureste. Su apodo, “El Señor de los Caballos”, proviene de su conocida afición por los caballos finos, pero detrás de esa imagen se esconde una trayectoria marcada por alianzas, rupturas y violencia.

Antes de integrarse al CJNG, Valdovinos mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa y con antiguos integrantes de Los Zetas. Su bastión principal se ubica en la región de Valles Zoque, el cual abarca los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, puntos estratégicos para el tráfico de drogas y armas.

En 2021, de acuerdo con los textos publicados por la periodista Anabel Hernández, intentó consolidar el control del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras el asesinato de “El Junior”, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, pero la designación de Jesús Esteban Machado Meza, “El Güero Pulseras”, como jefe regional por parte de Ismael “El Mayo” Zambada provocó una ruptura interna. Valdovinos rompió con Sinaloa y se alió con el CJNG, lo cual desató una guerra abierta por el dominio del estado.

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias 'El señor de los Caballos', ha sido identificado como líder del CJNG, pero la Sedena lo vinculó recientemente al grupo de Los Zetas. (Fotos: Facebook/Denise Maerker/Notifrontera)

Narcoviolencia y colusión en la frontera sur: la actual disputa entre CJNG y Cártel de Sinaloa

La rivalidad entre Valdovinos y “El Güero Pulseras” ha dejado una estela de secuestros, asesinatos y desplazamientos. En 2023, el secuestro de Nayeli Cyrene Cinco Martínez, pareja de uno de sus operadores, derivó en la retención de 16 policías estatales, utilizados como moneda de cambio para negociar su liberación.

El caso también evidenció posibles vínculos entre autoridades locales y facciones criminales, luego de difundirse imágenes que mostraban a familiares de figuras políticas junto a allegados de Valdovinos. Esa aparente red de protección institucional contribuyó al fortalecimiento del narcotráfico en Chiapas, donde las estructuras del CJNG y del Cártel de Sinaloa se disputan el control territorial.

Capturaron en Chiapas a El Cangrejo, líder de una organización trasnacional dedicada al tráfico de droga y personas (Comunicación SSPC)

En este contexto de pobreza, impunidad y corrupción, “El Señor de los Caballos” se consolidó como un actor central en la guerra por la frontera sur. Su intento de captura no solo reactivó la violencia en el estado, sino que confirmó el poder de fuego del CJNG y la debilidad de las instituciones locales frente al crimen organizado.

