Monreal recomienda a Hugo Aguilar no cometer excesos tras ser captado dejándose limpiar los zapatos por colaboradores

El caso del ministro presidente de la SCJN sigue dando de qué hablar debido a la “soberbia” que muestra el acto

Ricardo Monreal lanzó un mensaje para Hugo Aguilar Ortiz tras ser captado con colaboradores que le limpiaban los zapatos previo a evento de Sheinbaum. Crédito: X, RicardoMonrealA

La polémica protagonizada el día de ayer, 5 de febrero de 2026, por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, luego de que dos de sus colaboradores cercanos le limpiaran los zapatos previo a un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro, sigue generando posicionamientos entre personajes políticos de Morena, tal es el caso del diputado Ricardo Monreal.

Recomiendan a Hugo Aguilar seguir el ejemplo de Sheinbaum

Este viernes 6 de febrero en un encuentro con medios de comunicación realizado en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal expresó su opinión acerca de la reciente polémica relacionada con un funcionario público. Monreal afirmó: “Yo creo que no, yo lo conozco a él. Es un hombre de origen humilde, formado en la cultura del esfuerzo”.

Reconoció haber observado en redes sociales críticas que calificó de “quizá hasta demasiado fuertes” sobre el caso, aunque puntualizó que “el gesto no era para menos” y aclaró que no pretendía disculparlo.

El senador señaló que el presidente de la SCJN ya emitió un mensaje en X, donde, según Monreal, no se percibe intención deliberada en su actuar: “No creo que lo haga con intención. En todo caso, hay que cuidarse bien”.

Subrayó que se trata de una lección para los servidores públicos, quienes deben evitar incurrir en excesos o actos que puedan denigrar a la política y a la dignidad humana, incluso si estos ocurren de manera involuntaria. “No, yo creo que no fue voluntario, no es intencional y yo tengo confianza en que eso no se repetirá en ninguna parte, ni con él ni con ningún servidor público”, expresó.

Destacó la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como ejemplo de sencillez, sobriedad y humildad en el ejercicio del poder: “Hay que copiarle a ella, hay que hacerle caso a ella y hay que ayudarle a que no cometamos excesos”.

Sheinbaum justificó a Hugo Aguilar

Este viernes durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria relacionó la polémica surgida en torno al caso con la desaprobación manifestada por los opositores a la reforma judicial. También señaló que el ministro presidente ya ofreció disculpas y expuso una explicación sobre lo sucedido:

“Él ya sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió incluso ofreció disculpas y digamos que el tiene que dar su explicación, pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, principalmente por que no están de acuerdo con el cambio en el Poder Judicial”.

Ante la insistencia con el tema, Sheinbaum aseguró que “malo sería que el no hubiera dicho nada, yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación y es muy importante que todos los que somos parte del servicio público pues hay siempre que mantener una actitud de humildad".

Temas Relacionados

Ricardo MonrealHugo AguilarSCJNQuéretaroConstitución Mexicanamexico-noticiasPolítica Mexicana

