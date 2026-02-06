México

¿Quién es la mujer que le limpió los zapatos al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, en Querétaro?

El hecho ocurrió urante los preparativos de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República, Querétaro

Durante un acto en Querétaro, una funcionaria de alto nivel de la SCJN fue captada limpiando los zapatos del ministro presidente.

Un video difundido en redes sociales y medios de comunicación mostró al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, mientras dos personas se agachan para limpiarle los zapatos antes de ingresar a un acto oficial en Querétaro.

Las imágenes, grabadas a las afueras del Teatro de la República, generaron una oleada de críticas por lo que usuarios consideraron un gesto de privilegio y falta de congruencia con el discurso de austeridad del nuevo Poder Judicial.

En la grabación se observa al ministro de pie, con las manos en los bolsillos, mientras una mujer limpia su calzado y, segundos después, otra persona repite la acción desde un ángulo distinto.

El episodio ocurrió minutos antes de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917.

¿Quién es la funcionaria captada en el video?

Una de las personas que aparece limpiando los zapatos del ministro fue identificada como Amanda Pérez Bolaños, actual directora general de Comunicación Social de la SCJN.

Amanda Pérez Bolaños es la directora general de Comunicación Social de la SCJN desde septiembre de 2025.

Su presencia en el video avivó el debate público, al tratarse de una funcionaria de alto nivel dentro del Máximo Tribunal.

Perfil de Amanda Pérez Bolaños:

  • Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM
  • Titular de la Oficina de Comunicación Social de la SCJN desde septiembre de 2025
  • Experiencia en la Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud y Secretaría de Relaciones Exteriores
  • Cofundadora de la agencia de comunicación Unánimo
  • Su cargo tiene como objetivo ser enlace entre la Corte y la ciudadanía, promoviendo transparencia y acceso a la información

La funcionaria habría limpiado el calzado del ministro luego de un accidente en el que se derramó café, de acuerdo con versiones difundidas tras la viralización del video.

Qué ocurrió durante el evento en Querétaro

El hecho se registró durante los preparativos del acto conmemorativo por el aniversario de la Constitución, celebrado en el histórico Teatro de la República, en Querétaro.

Captan al Presidente Hugo Aguilar, con dos empleados limpiándole los zapatos. (Redes Sociales)

La ceremonia reunió a autoridades de los tres Poderes de la Unión y se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Aunque el evento tenía como objetivo resaltar los valores constitucionales, el episodio captado en video terminó por opacar la conmemoración, al convertirse en un símbolo de la distancia entre el discurso institucional y las prácticas observadas por la opinión pública.

Hasta el momento, ni la SCJN ni el ministro presidente han emitido una postura oficial para explicar el contexto del video o responder a las críticas.

¿Limpiar zapatos forma parte de sus funciones? El debate de fondo

La polémica creció al cuestionarse si limpiar el calzado de un ministro forma parte de las funciones del personal de la Corte.

De acuerdo con especialistas y opiniones en redes sociales, este tipo de actos no corresponden a las responsabilidades administrativas ni de comunicación social, lo que reforzó la percepción de subordinación y trato desigual.

Su cargo tiene como objetivo ser enlace entre la SCJN y la ciudadanía, promoviendo transparencia y acceso a la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio también se vinculó con recientes controversias sobre austeridad en el Poder Judicial.

Apenas días antes, Hugo Aguilar había defendido la decisión de cancelar el uso de camionetas de lujo para ministros y aseguró que podían trasladarse en transporte público o vehículos personales.

Las imágenes del video contrastaron con ese mensaje y reavivaron el debate sobre privilegios, especialmente en un contexto de reforma judicial y promesas de cercanía con la ciudadanía.

El caso se suma a otras polémicas recientes que han puesto bajo escrutinio al nuevo Poder Judicial, desde el uso de recursos públicos hasta las condiciones laborales y los símbolos de poder dentro de las instituciones.

