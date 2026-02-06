México

Noroña arremete contra Rubén Moreira tras criticar a Hugo Aguilar por dejarse limpiar los zapatos previo a evento de Sheinbaum

La polémica sobre el ministro presidente de la Corte ha escalado en el marco de la celebración por el 109 aniversario de la Constitución

Guardar
Noroña defendió a Hugo Aguilar
Noroña defendió a Hugo Aguilar por polémica en Querétaro. (Fotos: REUTERS/Cuartoscuro)

La tarde de este 5 de febrero de 2026 el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se mantuvo al centro del debate público, luego de que previo al evento con la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro fuera captado por medios de comunicación en un incomodo momento que llevo a que cuestionarán sus valores y el trato con el personal de la Corte, ante esta situación el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa.

Noroña defiende Hugo Aguilar Ortiz

A través de su cuenta de X, el senador de Morena respaldo al ministro presidente de la Corte, donde le contestó un mensaje al diputado del PRI, Rubén Moreira, quien escribió lo siguiente:

“Arrogante. En la imagen, todo lo que decían odiar. Ahora, para justificar, siguen los pretextos y los discursos que invocan el pasado.Si fuera uno de los ministros anteriores, los morenistas estarían dando gritos. Son unos fachos. Tenemos una SCJN con pretensiones de aristocracia”.

Lo anterior detonó que Noroña lo calificara de hipócrita:

Hablando desde la autoridad moral de quien me emboscó junto con otros cuatro pandilleros disfrazados de legisladores para que su Líder me agrediera nada menos que en la presidencia de la Comisión Permanente. ¿Así o más hipócrita Rubén Moreira? Además golpeaste a Emiliano cuando este se hallaba tirado en el piso, cuando fue derribado por tu líder pandillero, cobardemente”.

La publicación del senador causó molestia entre los internautas, ya que los comentarios descalificaron la escena que protagonizó Hugo Aguilar Ortiz.

Captan al Presidente Hugo Aguilar,
Captan al Presidente Hugo Aguilar, con dos empleados limpiándole los zapatos. (Redes Sociales)

¿Cuál fue el momento que generó señalamientos contra Hugo Aguilar?

Antes de participar en el evento por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana en Querétaro, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue grabado mientras dos de sus colaboradores le lustraban los zapatos en la calle, lo que desató polémica.

Las imágenes provocaron cuestionamientos en redes sociales por presuntas conductas de privilegio y posibles incongruencias con la postura de austeridad sostenida por el Poder Judicial.

Quien le limpiaba los zapatos es la directora general de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez Bolaños, ya que aparece inclinada usando una servilleta para limpiar los zapatos del ministro presidente, quien permanece de pie y atento a la acción.

Ministro presidente de la Corte aclara la escena

Por la tarde de este jueves, Hugo Aguilar emitió un mensaje en su cuenta oficial, en donde buscó explicar lo sucedido, defendió que el incidente se interpretó fuera de contexto, explicando que el momento se originó por un derrame accidental de café y nata por parte de su directora de Comunicación Social, Amanda Pérez, lo cual terminó manchando su calzado.

No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”, enfatizó Aguilar Ortiz, y aseguró que la situación no representa el proceder institucional de la SCJN, ni su conducta personal en espacios públicos o privados.

Temas Relacionados

Jorge RomeroHugo AguilarSCJNClaudia Sheinbaum5 de febreroConstitución Mexicanamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

En pleno cumpleaños de Rafaela Gómez, mamá de Yolanda, las conductoras de Unicable demostraron que la amistad puede con todo, generando furor tras un emotivo gesto cargado de cariño ante familiares y amigos

En medio de su crisis

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

La cinta ganó el Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

Proyectarán de manera gratuita ‘El

Un hombre fue asesinado a las afueras del Comité Olímpico Mexicano en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el hecho y detalló que se trataría de un ataque derivado de un percance vial

Un hombre fue asesinado a

¿Manifestar, o planear? La UNAM explica cómo el vision board te ayuda a cumplir metas

Se trata de una técnica popular al iniciar el año, pero el éxito depende de muchos otros factores

¿Manifestar, o planear? La UNAM

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue detenido en Paraguay

Realizan audiencia desde el Altiplano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Realizan audiencia desde el Altiplano

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

En medio de su crisis

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

Santos Bravos: así puedes elegir el nombre del fandom para la primera boyband latina

Hijo de Pedro Torres se defiende de quienes lo juzgaron por sonreír junto al ataúd del productor

Carlos Rivera responde a los supuestos comentarios de Toñita sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos con

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América