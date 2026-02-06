Noroña arremete contra Rubén Moreira tras criticar a Hugo Aguilar por dejarse limpiar los zapatos previo a evento de Sheinbaum

Noroña defendió a Hugo Aguilar por polémica en Querétaro. (Fotos: REUTERS/Cuartoscuro)

La tarde de este 5 de febrero de 2026 el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se mantuvo al centro del debate público, luego de que previo al evento con la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro fuera captado por medios de comunicación en un incomodo momento que llevo a que cuestionarán sus valores y el trato con el personal de la Corte, ante esta situación el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa.

Noroña defiende Hugo Aguilar Ortiz

A través de su cuenta de X, el senador de Morena respaldo al ministro presidente de la Corte, donde le contestó un mensaje al diputado del PRI, Rubén Moreira, quien escribió lo siguiente:

“Arrogante. En la imagen, todo lo que decían odiar. Ahora, para justificar, siguen los pretextos y los discursos que invocan el pasado.Si fuera uno de los ministros anteriores, los morenistas estarían dando gritos. Son unos fachos. Tenemos una SCJN con pretensiones de aristocracia”.

Lo anterior detonó que Noroña lo calificara de hipócrita:

“Hablando desde la autoridad moral de quien me emboscó junto con otros cuatro pandilleros disfrazados de legisladores para que su Líder me agrediera nada menos que en la presidencia de la Comisión Permanente. ¿Así o más hipócrita Rubén Moreira? Además golpeaste a Emiliano cuando este se hallaba tirado en el piso, cuando fue derribado por tu líder pandillero, cobardemente”.

La publicación del senador causó molestia entre los internautas, ya que los comentarios descalificaron la escena que protagonizó Hugo Aguilar Ortiz.

Captan al Presidente Hugo Aguilar, con dos empleados limpiándole los zapatos. (Redes Sociales)

¿Cuál fue el momento que generó señalamientos contra Hugo Aguilar?

Antes de participar en el evento por el 109 aniversario de la Constitución Mexicana en Querétaro, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue grabado mientras dos de sus colaboradores le lustraban los zapatos en la calle, lo que desató polémica.

Las imágenes provocaron cuestionamientos en redes sociales por presuntas conductas de privilegio y posibles incongruencias con la postura de austeridad sostenida por el Poder Judicial.

Quien le limpiaba los zapatos es la directora general de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez Bolaños, ya que aparece inclinada usando una servilleta para limpiar los zapatos del ministro presidente, quien permanece de pie y atento a la acción.

Ministro presidente de la Corte aclara la escena

Por la tarde de este jueves, Hugo Aguilar emitió un mensaje en su cuenta oficial, en donde buscó explicar lo sucedido, defendió que el incidente se interpretó fuera de contexto, explicando que el momento se originó por un derrame accidental de café y nata por parte de su directora de Comunicación Social, Amanda Pérez, lo cual terminó manchando su calzado.

“No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”, enfatizó Aguilar Ortiz, y aseguró que la situación no representa el proceder institucional de la SCJN, ni su conducta personal en espacios públicos o privados.