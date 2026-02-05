Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Seis días después de que se reportó la desaparición de 10 trabajadores de una mina en el municipio de Concordia, Sinaloa, la Cámara Minera de México (Camimex) exigió la aparición con vida de los hombres y pidió que se mejoren las condiciones de seguridad en el trabajo extractivo.

A través de un comunicado, las organizaciones que forman parte del sector minero nacional expresaron su preocupación por el secuestro de los diez ingenieros y personal técnico.

“Nos solidarizamos plenamente con sus familias, colegas y comunidades, y reiteramos que cada persona que trabaja en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su labor”, detalló.

Además, acusaron que no se trata de un hecho aislado debido a que en las regiones mineras la inseguridad es un riesgo permanente.

Rechazan vínculos con el crimen organizado

Foto: Infobae México

El sector minero también rechazó cualquier señalamiento de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y destacó que han sido víctimas de los grupos criminales al igual que periodistas, contratistas y habitantes de comunidades.

“La minería formal que aporta bienestar económico y desarrollo social a más de 696 comunidades en el país, rechaza categóricamente cualquier acusación de vínculo con la delincuencia organizada; por el contrario, hemos sido víctimas de la misma”, afirmó.

Ante los hechos, reiteraron su disposición para contribuir en las investigaciones de la desaparición de los diez mineros.

Asimismo, señalaron que colaboran con las autoridades dando aviso oportuno de los hechos delictivos que afectan sus operaciones extractivas.

*Información en desarrollo...