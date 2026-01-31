Hacienda afirma que economía mexicana creció 1.6% en 2025: “Entra con un buen paso al 2026”

El secretario de Hacienda afirmó que la economía mexicana entra al 2026 "con un buen paso". | Secretaría de Hacienda

El gobierno de México reportó que la economía nacional registró un crecimiento anual de 1.6% en el último trimestre de 2025, impulsada principalmente por el dinamismo del sector servicios y el aumento en las exportaciones, de acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el documento presentado este viernes, la actividad económica se mantuvo firme pese a un entorno internacional adverso, consolidando a México como socio principal de Estados Unidos bajo el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Durante la presentación del informe, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo que el Producto Interno Bruto ha mostrado un desempeño favorable.

“Vale la pena enfatizar, el ritmo de crecimiento del último trimestre implica que la economía trae un buen momento”, afirmó Amador.

El funcionario federal subrayó que el avance observado en el cuarto trimestre permite que la economía mexicana inicie 2026 con bases sólidas.

El reporte de la SHCP detalla que las finanzas públicas mantuvieron una trayectoria estable y sostenible durante 2025, con una reducción del déficit público de 1.5 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta ubicarse en 3.9% del PIB.

El informe describe este ajuste como “uno de los mayores esfuerzos de consolidación fiscal observados en décadas”. Además, los requerimientos financieros del sector público descendieron a 4.3% del PIB, cifra sin precedentes en los registros recientes.

En materia de ingresos, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico del 15.1% del PIB, tras varios años de mejoras en la administración fiscal y el combate a la evasión.

Los ingresos presupuestarios del gobierno federal superaron lo programado en 108 mil millones de pesos, con un crecimiento real anual de 4.5%. El informe puntualiza que los ingresos por ISR representaron 8.2% del PIB y los de IVA 4.2%, ambos con incrementos sostenidos.

El gasto social también avanzó, al ubicarse en 13.1% del PIB y respaldar la expansión de los programas de bienestar, educación y protección social.

Según el reporte, la inversión física se mantuvo en niveles adecuados, aunque por debajo de 2024, y contribuyó al desarrollo de infraestructura orientada a reducir desigualdades regionales.

En el ámbito laboral, México sumó 391 mil empleos adicionales respecto al año previo y la tasa de desempleo promedió su nivel más bajo en registros históricos.

La mediana del ingreso laboral creció 6.8% real anual y el salario reportado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó 2.8%. El consumo privado mostró dinamismo, apoyado por el crecimiento del empleo y los programas federales.

La inflación cerró 2025 con una tasa promedio de 3.8%, la menor desde 2020, favorecida por la baja de precios agropecuarios y la contención de combustibles mediante la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina.

La inflación subyacente fue de 4.1%, influida por presiones en mercancías pero compensada por la desaceleración en otros servicios.

En el sector externo, las exportaciones no automotrices crecieron 17.3% anual y el reporte oficial señala que a octubre, “79.8% de las exportaciones a Estados Unidos ingresaron libres de arancel bajo el T-MEC”.

La inversión extranjera directa subió 14.5% anual y alcanzó un récord de 40.900 millones de dólares hasta septiembre. El peso mexicano se apreció 15.7% a lo largo del año.

Respecto a la deuda pública, la SHCP informó que la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 48.2% del PIB, mayormente en moneda nacional y a tasa fija.

Mientras que la deuda pública ampliada, que incluye a Pemex y CFE, se mantuvo en 52.6% del PIB, preservando el grado de inversión internacional.

Destaca la reducción en la deuda presupuestal de Pemex, que disminuyó en 10.200 millones de dólares en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2014.

Durante 2025, el gobierno refinanció 1 billón 25 mil millones de pesos en mercados internos y 6.100 millones de dólares en externos para fortalecer la liquidez y optimizar el perfil de vencimientos.

El costo financiero del sector público terminó 78 mil millones de pesos por debajo de lo proyectado, lo que permitió elevar el saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a 127 mil millones de pesos.

El secretario Édgar Amador Zamora también abordó la próxima revisión del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá: “Está muy claro que es en principio una revisión legalmente, lo que vamos a sentarnos a conversar con nuestros socios comerciales.

“Estamos bastante confiados de que la conversación con el gobierno de los Estados Unidos es muy sólida, muy ágil, muy ejecutiva en todos los temas que tratamos. Entraremos en estas conversaciones con muy buen ritmo, con muy buen ánimo y esperamos que se concrete conforme al calendario”, señaló el funcionario federal.

Todas las colocaciones de deuda se realizaron dentro de los techos autorizados por el Congreso para 2025, y las entidades clave, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, cerraron el año con saldos firmes y una distribución estratégica entre instrumentos de deuda interna y externa.