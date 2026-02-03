México

SAT capacita a contribuyentes para evitar el lavado de dinero

La institución fiscal ha impulsado medidas para supervisar las “actividades vulnerables”

Las capacitaciones SAT abordan obligaciones
Las capacitaciones SAT abordan obligaciones clave como la identificación de clientes y el reporte oportuno de operaciones sospechosas en actividades vulnerables. (Archivo Infobae)

Desde junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó su estrategia para la prevención de lavado de dinero con una campaña de capacitaciones enfocada en distintos sectores que realizan actividades vulnerables en el país.

Según el comunicado oficial del SAT de este 3 de febrero, autoridades organizaron encuentros presenciales y virtuales dirigidos a notarios, corredores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, operadores de juegos con apuestas y representantes de asociaciones donatarias, entre otros, para instruirlos en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Durante estas sesiones, el SAT subrayó que los sujetos obligados —personas físicas y morales involucradas en actividades vulnerables — deben cumplir reglas específicas para evitar operaciones con recursos ilícitos.

Obligaciones de las personas que se dedican a las actividades vulnerables

El SAT instruye sobre la
El SAT instruye sobre la obtención de información del beneficiario controlador para reforzar la transparencia en relaciones de negocios y prevenir recursos ilícitos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Entre las principales obligaciones están la identificación y verificación de identidad de clientes o usuarios, la solicitud de alta de activos virtuales y la obtención de información sobre el beneficiario controlador en relaciones de negocios.

Además, se remarcó la importancia de presentar avisos e informes oportunos al órgano fiscal, resguardar la documentación de respaldo, atender las visitas de verificación y establecer lineamientos internos de control.

El SAT instó a los sectores regulados a usar el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero para la gestión de estos procesos.

¿Qué considera el SAT actividades vulnerables?

El catálogo de actividades consideradas
El catálogo de actividades consideradas vulnerables SAT incluye servicios notariales, inmobiliarias, juegos con apuestas, obras de arte y activos virtuales. Credito: Cuartoscuro

El catálogo de actividades consideradas vulnerables abarca tanto a particulares como a empresas ajenas al sistema financiero formal.

De acuerdo con el SAT, incluye la organización de juegos con apuestas, concursos y sorteos; la emisión o comercialización de tarjetas de crédito, servicios o prepago que no provengan de entidades financieras; la compraventa e intermediación de bienes inmuebles; y la comercialización de vehículos, ya sean terrestres, marítimos o aéreos, nuevos o usados.

También se supervisan la subasta o distribución de obras de arte, la venta de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, servicios de blindaje o traslado de valores, la recepción de donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro, los servicios de fe pública (notariales), la participación en comercio exterior como agentes o apoderados aduanales, y el intercambio de activos virtuales por sujetos diferentes al sector financiero.

Cada uno de estos rubros ha sido identificado por el SAT como susceptible de facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita si no se aplican controles adecuados. La capacitación busca sensibilizar a integrantes de organizaciones y asociaciones profesionales sobre la trascendencia del cumplimiento normativo y administrativo en estas materias.

El Plan Maestro del SAT este 2026 busca recaudar más de 5 billones de pesos

El Plan Maestro 2026 SAT
El Plan Maestro 2026 SAT incorpora herramientas tecnológicas y administrativas para optimizar la vigilancia y el cumplimiento fiscal en todo México. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

En el marco del Plan Maestro 2026, el SAT puso en marcha herramientas administrativas y tecnológicas para fortalecer la vigilancia y asistencia a los contribuyentes. Este proyecto contempla ampliar la presencia institucional con nuevas oficinas en nueve estados, la expansión del programa de Oficina Móvil en las 32 entidades federativas y la optimización de los canales de atención digital y remota.

Entre las medidas adicionales destaca la profundización en la revisión de operaciones irregulares, con especial foco en la identificación y sanción de participantes en la compra-venta de comprobantes fiscales apócrifos. El SAT determinó que quienes hayan recibido facturas consideradas falsas tendrán un plazo de 30 días para regularizar su situación fiscal, como parte de las acciones para combatir la evasión y el uso indebido de documentos.

El objetivo central del Plan Maestro 2026 es consolidar una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos, fomentar la cultura contributiva y mejorar la transparencia en los procesos fiscales en México.

