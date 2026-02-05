México

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

La cantante de éxitos como “Malas decisiones” sorprendió al declarar que sueña con giras internacionales, provocando reacciones encontradas

Kenia Os enfrenta críticas en redes sociales tras expresar su deseo de abandonar los recintos pequeños en sus shows musicales. (Instagram: @keniaos)

Kenia Os vuelve a estar en el ojo del huracán después de los dimes y diretes que enfrentó tras las declaraciones sobre el inicio de su relación con Peso Pluma en una entrevista con Adela Micha.

En esta ocasión, la intérprete de éxitos como “Malas decisiones” y “Por Dentro” atraviesa una ola de críticas por hablar sobre su perspectiva de los shows musicales.

La cantante mexicana genera polémica al asegurar en entrevista su ambición de realizar una gira internacional de estadios. (x:@keninicien)

Sus nuevas aspiraciones como cantante

En una entrevista para Glamour México, Kenia Os habló sobre sus presentaciones en vivo, pero uno de los detalles que llamó la atención del público fue su nueva perspectiva, pues ya no quiere estar en recintos pequeños.

“Ya quisiera hacer y sé que algún día lo voy a hacer: una gira internacional de estadios. A mí la verdad, lo siento, soy muy ambiciosa, casi no me gustan los shows pequeños, nunca me han gustado”, explicó.

Y agregó: “A pesar de que iba en mis inicios y todo mi equipo me decía: ‘esto es para comenzar, todos los artistas pasan por aquí’, yo nunca fui feliz, a mí me gusta que no me vea la gente”.

Usuarios de X acusan a Kenia Os de 'dejarse llevar por la fama', mientras otros elogian su franqueza y determinación. (IG)

Opiniones divididas tras la confesión de Kenia Os

El breve fragmento de la entrevista fue rápidamente difundido en redes sociales, principalmente en X, donde diversos internautas aseguraron que “ya se le subió la fama”, pero otros aplaudieron su confesión.

"Ningún artista grande empezó llenando recintos“, ”La ambición es ese motor interno que nos empuja a no conformarnos con lo ‘suficiente’“, ”Se le subió la fama", “Su único show grande es ser novia de Peso Pluma” y “Se viene el GNP”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado ante las críticas, pero “Los Keninis”, como se identifican sus seguidores, han salido en su defensa con muestras de apoyo para que logre realizar una gira internacional por Argentina, España y México, como lo manifestó en la entrevista.

Los seguidores conocidos como 'Los Keninis' defienden a Kenia Os y respaldan su aspiración de presentarse en Argentina, España y México. (Captura YT: Kenia Os)

Listening party en el Palacio de los Deportes

Mientras los dimes y diretes continúan en redes sociales, el anuncio del listening party titulado K DE KARMA: LA ESCUCHA emociona a sus fanáticos.

Días previos a la controversia, la intérprete mexicana dio a conocer que será el próximo 19 de marzo de 2026 cuando se realice una escucha exclusiva de su nuevo álbum en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

A poco más de un mes que se realice el evento, las expectativas entre el público van en aumento, pues solo se conocen dos canciones del nuevo material discográfico (Belladona y Una y Otra Vez), por lo que se espera que el resto de los sencillos sean revelados antes del listening party.

