Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Los intérpretes de “TOMMY & PAMELA” cumplirán un año de noviazgo el próximo 14 de febrero

Los coqueteos iniciales entre Kenia
Los coqueteos iniciales entre Kenia Os y Peso Pluma surgieron a través de redes sociales después de que ambos estaban solteros. (Foto AP/Marta Lavandier)

Kenia Os y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas favoritas del entretenimiento; sin embargo, los inicios de su relación han generado intriga entre sus fans.

Pese a que los intérpretes de “TOMMY & PAMELA” se han mostrado reservados sobre su vida sentimental, recientemente la cantante se sinceró al respecto en una entrevista con Adela Micha.

La cantante reveló que sus primeros acercamientos ocurrieron durante la colaboración que hicieron. Crédito: YouTube: Me lo dijo Adela

Así se conocieron Kenia Os y Peso Pluma

Hace unas horas, salió a la luz la entrevista que Kenia Os concedió a Adela Micha para su programa en YouTube, donde confesó que su historia con Peso Pluma comenzó durante las grabaciones del videoclip “TOMMY & PAMELA”, aunque en ese entonces todo fue profesional.

“Cuando estabamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, contó.

Sin embargo, la revelación que más le causó impacto por parte del cantante y compositor ocurrió al final del video, cuando le dijo: “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nerviosa así y esto a mí no me pasa”.

Kenia Os y Peso Pluma
Kenia Os y Peso Pluma confirman el inicio de su relación sentimental tras grabar el videoclip 'TOMMY & PAMELA'. (@PesoPlumaData)

Las primeras interacciones entre los cantantes de “TOMMY &amp; PAMELA”

Luego de que grabaran el video, Kenia Os compartió que su relación siguió siendo profesional, incluso acudió a un concierto de Dallas, pero no ocurría nada, hasta que comenzaron a interactuar en redes sociales y el cantante ya estaba soltero.

Pese al coqueteo constante en Instagram, la intérprete de “Año sabático” no creía que sus intenciones iban fuera de lo profesional, hasta que acordaron verse y aclararon varios puntos.

Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, reveló.

La cantante Kenia Os revela
La cantante Kenia Os revela detalles inéditos sobre cómo surgió su historia con Peso Pluma durante una entrevista reciente. (Foto: RS)

Seguidores aseguran que Kenia Os siempre desconfía de los hombres

A pocos minutos de que la intérprete mexicana se sinceró sobre su vida sentimental, comenzaron a circular varios clips de su declaración en redes sociales, donde la reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

De acuerdo con algunos internautas, una de las principales características de la cantante es que siempre ha sido desconfiada: "Kenia siempre es bien desconfiada de por sí, ”Ahora se entiende porque Peso y Kenia se andaban con esas sonrisitas" y "Qué hombre no se pondría nervioso al lado de tremendo mujerón“, son algunos de los comentarios que circulan en Internet.

Peso Pluma confesó a Kenia
Peso Pluma confesó a Kenia Os que ella fue la primera mujer que logró ponerlo nervioso, según la declaración de la artista. (IG)

A casi un año de que inició su relación, los cantantes han intercambiado varias muestras de afecto en redes sociales, una de las más recientes ocurrió hace unas semanas, cuando Peso Pluma le agradeció por haber compartido un año juntos.

"Te amo, mi amor, con todo mi corazón. Qué hermoso año juntos. Gracias 2025 por tener al amor de mi vida a mi lado. A seguir creciendo, amando y soñando juntos“, colocó en un post de Instagram.

