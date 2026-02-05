Policía cibernética alerta sobre estafas por medio de plataformas de mensajería

Estafas por medio de Telegram y WhatsApp. (especial)

La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la nueva movilidad de estafa en línea difundida principalmente en las plataformas de WhatsApp y Telegram, la cual está relacionada con supuestas ofertas de ganancias en Tiktok.

El modus operandi es a través de mensajes directos en estas redes sociales donde se ofrecen supuestas ganancias económicas a cambio dar “me gusta” a videos, o sencillas tareas para que los usuarios no se cuestionen si el trato es real o no.

Posteriormente, los ciberdelincuentes suelen realizar pequeños pagos o mostrar supuestas pruebas de ganancias para generar confianza y convencer que la actividad es legal. Tiempo después se les pide a las víctimas hacer depósitos, proporcionar datos personales y en algunos casos integrarse a grupos privados con la promesa de obtener mejores beneficios económicos.

La información con regularidad es ocupada para cometer delitos de extorsión o de robo de identidad, afectando la seguridad digital de los ciudadanos afectados. Por ello es fundamental tener cuidado con los detalles que se comparten en línea.

Policía Cibernética. Foto: (iStock)

Recomendaciones para prevenir los delitos en línea

Estos hechos delictivos en las aplicaciones de mensajería han alertado a las autoridades y ciudadanos, por lo que la Policía Cibernética emitió múltiples recomendaciones para evitar caer en estafas mediante esta modalidad en línea.

Desconfiar de mensajes que prometen dinero fácil al realizar tareas sencillas a través de redes sociales.

No compartir datos personales o bancarios con personas desconocidas, especialmente mediante plataformas de mensajería instantánea.

No realizar depósitos o transferencias a extraños, principalmente si se trata de una dinámica de redes sociales que promete dejar beneficios económicos de forma fácil

Verificar si las cuentas son oficiales, y en caso de que no contengan la información o requerimientos necesarios, actuar, bloquear y denunciar para que el perfil pueda ser investigado y de ser el caso dado de baja.

Tener actualizadas las aplicaciones para reducir el riesgo de estafa.

Todas estas medidas forman parte de un programa de la SSC para prevenir los ciberdelitos, y frenar el número de víctimas que día con día aumentan debido a la poca protección que existe en redes sociales.

La institución de seguridad también dio a conocer sus canales de comunicación oficiales para denunciar los fraudes o actividades inusuales en plataformas digitales. También pidió encender las alertas para seguir las recomendaciones de seguridad digital.

Teléfono: 5552425100, extensión 5086

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX