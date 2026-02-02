Tecno

WhatsApp dice adiós en estos celulares Android a finales de febrero de 2026

Los usuarios afectados no podrán enviar ni recibir mensajes, y tampoco podrán descargar ni actualizar la aplicación de Meta

La aplicación de mensajería dejará
La aplicación de mensajería dejará de funcionar en dispositivos con sistemas operativos antiguos y sin soporte de seguridad. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de teléfonos Android. La aplicación de mensajería limitará su compatibilidad a dispositivos que cuenten con versiones recientes de sus sistemas operativos, lo que impedirá a muchos usuarios abrir, descargar o actualizar la app en sus teléfonos.

El anuncio de Meta impactará principalmente a quienes poseen teléfonos inteligentes con sistemas operativos antiguos, lanzados antes de 2014.

Los dispositivos que ya no reciben soporte de sus fabricantes, ni actualizaciones de seguridad quedarán excluidos de la lista de dispositivos compatibles y todas las novedades que lanza la aplicación cada cierto tiempo.

Qué modelos de Android quedarán sin WhatsApp a finales de febrero de 2026

Teléfonos con versiones de Android
Teléfonos con versiones de Android anteriores a 5.0 perderán acceso a la aplicación. (Foto: Europa Press)

La app dejará de operar en todos los teléfonos que no cuenten con Android OS 5.0 (Lollipop) o una versión posterior. Esto abarca a los dispositivos con Android 4.4 KitKat, Android 4.3 Jelly Bean, Android 4.2, Android 4.1 y versiones anteriores, que perderán el acceso a la aplicación.

Muchos de estos dispositivos corresponden a modelos lanzados antes de 2014, los cuales ya no pueden actualizarse oficialmente a versiones más recientes del sistema operativo.

Entre los celulares afectados se encuentran modelos antiguos de marcas como Samsung, LG y Sony, entre otros. Algunos de los modelos afectados son:

  • Samsung Galaxy S4 mini
  • Samsung Galaxy S3
  • Sony Xperia M
  • LG Optimus L7 II
  • Motorola Moto E (1.ª generación)

Estos dispositivos no solo quedarán fuera del soporte de WhatsApp, sino que además presentan riesgos de seguridad al no recibir actualizaciones críticas.

Cuáles modelos de iPhone quedarán sin WhatsApp a finales de febrero de 2026

Solo los modelos de iPhone
Solo los modelos de iPhone con iOS 15.1 o superior podrán mantener el servicio de mensajería. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh)

En el caso de Apple, la restricción será estricta. WhatsApp solo se mantendrá disponible para iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Esto significa que los iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores dejarán de ser compatibles con la aplicación, porque no pueden actualizarse a la versión mínima requerida.

Ante esta situación, se sugiere migrar a un modelo más reciente o respaldar los mensajes antes de perder el acceso. Las notificaciones dentro de la app advertirán sobre el cese del soporte en las semanas previas.

Por qué WhatsApp elimina el acceso a la aplicación en dispositivos antiguos

La compañía apunta a reforzar
La compañía apunta a reforzar la seguridad y optimizar el funcionamiento de la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La eliminación de soporte responde a motivos de compatibilidad, seguridad y eficiencia. Los dispositivos antiguos, que no cuentan con actualizaciones recientes, no logran adaptarse a las nuevas funciones de WhatsApp ni pueden garantizar la protección de los datos de sus usuarios.

Esta política busca prevenir vulnerabilidades y asegurar un funcionamiento estable de la aplicación. Meta realiza una revisión anual de los dispositivos compatibles para optimizar los recursos y enfocar el desarrollo en los sistemas operativos que concentran la mayor cantidad de usuarios.

Así, la empresa puede introducir mejoras en seguridad y nuevas funcionalidades sin comprometer la experiencia del conjunto de la comunidad.

Qué pasos deben seguir los usuarios afectados por la medida de WhatsApp

Se debe almacenar las conversaciones
Se debe almacenar las conversaciones en Google Drive en el caso de Android. (Foto: Europa Press)

Quienes tengan un dispositivo que dejará de ser compatible con la aplicación de WhatsApp recibirán varias notificaciones dentro de la plataforma antes del final del soporte.

Se debe realizar un respaldo en la nube, ya sea Google Drive para Android, o iCloud para iOS, de los mensajes y archivos importantes para evitar la pérdida de información, así como actualizar el sistema operativo o, si no es posible, cambiar a un teléfono más reciente.

Cuáles novedades trae WhatsApp para usuarios con dispositivos recientes

Para dispositivos con acceso a la aplicación de WhatsApp, la app de Meta ha implementado una función denominada ‘ajustes estrictos de la cuenta’ para reforzar la seguridad y privacidad frente a ciberataques.

Esta opción bloquea archivos de remitentes desconocidos, elimina la vista previa de enlaces, silencia llamadas de números no registrados y restringe invitaciones a grupos. Para activarla, se debe ingresar a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas.

