Cae tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela

Baltazar "N", tercer implicado en el asesinado de las oficiales viales Libna y Gisela. Crédito: FGE Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) dio a conocer este jueves 5 de febrero la captura de Alfonso Baltazar “N”, identificado como el tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de El Salto.

De acuerdo con información difundida por la FGE, su detención se realizó tras un operativo en Jalostotitlán, donde fue localizado y posteriormente trasladado a un complejo penitenciario.

Las autoridades atribuyen a Baltazar “N” la presunta participación en diversos hechos violentos cometidos en la región, como el asesinato de un adulto mayor durante un asalto en Tlajomulco y el ataque a un gimnasio que cobró la vida de una persona más, en el mismo municipio.

Los otros dos implicados en el caso de Libna y Gisela fueron abatidos el pasado 3 de febrero tras un enfrentamiento contra policías de investigación de la FGE en Tlajomulco.

Operativo en Jalostotitlán y traslado del presunto responsable

Según información proporcionada por la FGE, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales desplegó una acción coordinada en Jalostotitlán que permitió cumplir con la orden de aprehensión por homicidio calificado contra Alfonso Baltazar “N”.

Además, se detalló que el operativo para capturarlo fue realizado en pasado 4 de febrero de 2026.

Traslado de Baltazar "N" por agentes de las SSPC y la Fiscalía de Jalisco Crédito: FGE Jalisco

Las investigaciones iniciaron tras el hallazgo de las oficiales Libna y Gisela sin vida dentro de una patrulla en El Salto.

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue trasladado bajo estricta vigilancia a una instalación penitenciaria, donde quedó a disposición del juzgado correspondiente.

El video proporcionado por la FGE tras su captura muestra una arma decomisada, sin embargo, no especificaron si se trataría del arma perteneciente a una de las oficiales asesinadas, la cual informaron que se les aseguró a los abatidos de Tlajomulco, o sería una pistola encontrada durante la captura de Baltazar “N”.

La Fiscalía informó que Baltazar “N” también figura como sospechoso en el asesinato de un hombre de la tercera edad durante un asalto y del propietario de un gimnasio, ambos hechos registrados el 21 de enero en Tlajomulco de Zúñiga.

Implicados abatidos en Tlajomulco

La FGE Jalisco confirmó la relación entre los dos hechos delincuenciales. Crédito: Redes sociales

La célula delictiva a la que pertenece Baltazar “N” ya había sido golpeada parcialmente tras el enfrentamiento ocurrido el 3 de febrero de 2026 en la carretera El Salto, a la altura de Tlajomulco.

Durante ese operativo, dos hombres señalados por la FGE como implicados en el caso de Libna y Gisela murieron tras disparar contra elementos de la Policía de Investigación.

Uno de ellos falleció en el lugar y el otro durante su atención médica, bajo custodia policial.

Las autoridades aseguraron que al menos una de las armas usadas en el ataque pertenecía a una de las oficiales asesinadas.

La camioneta en la que viajaban los agresores también se relacionó con los dos homicidios antes mencionados, el de la papelería y el del gimnasio, ambos en Tlajomulco.

La Fiscalía de Jalisco identificó a los abatidos como integrantes de una organización criminal que operaba en la zona, aunque evitó precisar el nombre del grupo.