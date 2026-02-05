México

Cae tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela

El sujeto, identificado como Alfonso Baltazar “N”, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco, mientras que sus otros dos cómplices fueron abatidos el pasado 3 de febrero

Guardar
Baltazar "N", tercer implicado en
Baltazar "N", tercer implicado en el asesinado de las oficiales viales Libna y Gisela. Crédito: FGE Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) dio a conocer este jueves 5 de febrero la captura de Alfonso Baltazar “N”, identificado como el tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de El Salto.

De acuerdo con información difundida por la FGE, su detención se realizó tras un operativo en Jalostotitlán, donde fue localizado y posteriormente trasladado a un complejo penitenciario.

Las autoridades atribuyen a Baltazar “N” la presunta participación en diversos hechos violentos cometidos en la región, como el asesinato de un adulto mayor durante un asalto en Tlajomulco y el ataque a un gimnasio que cobró la vida de una persona más, en el mismo municipio.

Los otros dos implicados en el caso de Libna y Gisela fueron abatidos el pasado 3 de febrero tras un enfrentamiento contra policías de investigación de la FGE en Tlajomulco.

Operativo en Jalostotitlán y traslado del presunto responsable

Según información proporcionada por la FGE, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales desplegó una acción coordinada en Jalostotitlán que permitió cumplir con la orden de aprehensión por homicidio calificado contra Alfonso Baltazar “N”.

Además, se detalló que el operativo para capturarlo fue realizado en pasado 4 de febrero de 2026.

Traslado de Baltazar "N" por agentes de las SSPC y la Fiscalía de Jalisco Crédito: FGE Jalisco

Las investigaciones iniciaron tras el hallazgo de las oficiales Libna y Gisela sin vida dentro de una patrulla en El Salto.

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue trasladado bajo estricta vigilancia a una instalación penitenciaria, donde quedó a disposición del juzgado correspondiente.

El video proporcionado por la FGE tras su captura muestra una arma decomisada, sin embargo, no especificaron si se trataría del arma perteneciente a una de las oficiales asesinadas, la cual informaron que se les aseguró a los abatidos de Tlajomulco, o sería una pistola encontrada durante la captura de Baltazar “N”.

La Fiscalía informó que Baltazar “N” también figura como sospechoso en el asesinato de un hombre de la tercera edad durante un asalto y del propietario de un gimnasio, ambos hechos registrados el 21 de enero en Tlajomulco de Zúñiga.

Implicados abatidos en Tlajomulco

La FGE Jalisco confirmó la
La FGE Jalisco confirmó la relación entre los dos hechos delincuenciales. Crédito: Redes sociales

La célula delictiva a la que pertenece Baltazar “N” ya había sido golpeada parcialmente tras el enfrentamiento ocurrido el 3 de febrero de 2026 en la carretera El Salto, a la altura de Tlajomulco.

Durante ese operativo, dos hombres señalados por la FGE como implicados en el caso de Libna y Gisela murieron tras disparar contra elementos de la Policía de Investigación.

Uno de ellos falleció en el lugar y el otro durante su atención médica, bajo custodia policial.

Las autoridades aseguraron que al menos una de las armas usadas en el ataque pertenecía a una de las oficiales asesinadas.

La camioneta en la que viajaban los agresores también se relacionó con los dos homicidios antes mencionados, el de la papelería y el del gimnasio, ambos en Tlajomulco.

La Fiscalía de Jalisco identificó a los abatidos como integrantes de una organización criminal que operaba en la zona, aunque evitó precisar el nombre del grupo.

Temas Relacionados

AsesinatoPolicías vialesFiscalía General del Estado de JaliscoJaliscoOrden de capturaSeguridadPolicías asesinadasOrden de aprehensiónTlajomulcoJalostotitlánFGESSPCmexico-noticias

Más Noticias

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Malik ofrecerá tres conciertos en el país como parte de su nueva gira, The Konnakol Tour

Zayn Malik regresará a México:

Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 6 de febrero

Este pronóstico coincide con la alerta por descenso de temperaturas previstas para los próximo días en la Ciudad de México

Frío CDMX: activan doble alerta

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 5 de febrero

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

La cantante de éxitos como “Malas decisiones” sorprendió al declarar que sueña con giras internacionales, provocando reacciones encontradas

Usuarios aseguran que a Kenia

Delegada del Bienestar en Puebla admite falta de congruencia con la austeridad de la 4T tras la difusión de su polémica fiesta

La morenista Natalia Suárez del Real afirma que los gastos de su celebración fueron cubiertos por los asistentes

Delegada del Bienestar en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

PRI y PAN reaccionan a

PRI y PAN reaccionan a la captura del alcalde de Jalisco

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik regresará a México:

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

DEPORTES

Christian Ebere será el nuevo

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja