Los dos hombres abatidos en Tlajomulco estarían relacionados con el asesinato de las policías viales Libna y Gisela

La FGE Jalisco confirmó la relación entre los dos hechos delincuenciales. Crédito: Redes sociales

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) confirmó este miércoles 4 de febrero que los dos hombres abatidos en un operativo realizado la tarde anterior en la carretera El Salto, a la altura de Tlajomulco, serían responsables de un crimen que conmocionó a la comunidad policial local a finales del año pasado, el asesinato de Libna y Gisela.

Ambos sujetos, interceptados por elementos de la Policía de Investigación, se enfrentaron a tiros con las autoridades cuando intentaron ser detenidos tras investigaciones que relacionaron la camioneta Grand Cherokee en la que viajaban con otros dos asesinatos, el de un adulto mayor en una papelería de Tlajomulco, y otro más en un gimnasio del mismo municipio.

En un principio las autoridades reportaron que el saldo era de un presunto delincuente abatido y otro herido, sin embargo, se actualizó la información, señalando que el detenido falleció durante su atención médica bajo custodia policial.

De acuerdo con la información difundida por la FGE, los fallecidos estarían relacionados con el asesinato de Libna y Gisela, dos policías viales de El Salto que fueron halladas sin vida en la batea de su camioneta el 11 de noviembre de 2025.

La investigación oficial sostiene que una pistola utilizada por los presuntos delincuentes en el enfrentamiento era la arma asignada a una de las oficiales.

Asesinato de Libna y Gisela

Homenaje a las oficiales asesinadas. (Secretaría de Seguridad Jalisco)

La mañana del martes 11 de noviembre de 2025 se hallaron los cuerpos sin vida de Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, ambas agentes de la Policía Vial de El Salto, dentro de la batea de su patrulla.

El hallazgo se produjo en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto, Jalisco.

Según información oficial, ambas agentes fueron secuestradas y asesinadas mientras cumplían con sus labores.

De acuerdo con el fiscal general, Salvador Gonzáles de los Santos, primero detuvieron un vehículo y luego otro las interceptó, obligándolas a abordar una camioneta y trasladándolas al sitio donde finalmente las privaron de la vida.

En el lugar del hallazgo, medios locales informaron sobre la presencia de impactos de bala en el rostro de las víctimas.

Las agentes fueron encontradas sentadas en la batea, rodeadas de conos y tambos viales, imágenes que circularon en redes sociales.

Las autoridades estatales, incluyendo la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Policía Vial y la Secretaría de Seguridad, condenaron el ataque y manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas.

Tras los hechos, autoridades destacaron que ambas oficiales tenían un expediente limpio y que el asesinato no parecía estar vinculado a represalias personales.

Identificación de los agresores como miembros de un grupo delincuencial y otros delitos vinculados

Reportes de la FGE indican que los dos hombres abatidos durante el operativo en Tlajomulco de Zúñiga ya habían sido identificados por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales como integrantes de un grupo delincuencial, sin embargo, no detallaron el nombre de la organización.

Los trabajos de inteligencia permitieron vincularlos no solo con el asesinato de las policías viales Libna y Gisela, sino también con otros hechos violentos en la región.

Momentos del enfrentamiento, grabados por testigos en la zona Crédito: Redes sociales

Entre los delitos que se les atribuyen, destaca la muerte de un hombre de la tercera edad identificado en redes sociales como Don José.

Este crimen ocurrió tras un asalto a una papelería en Tlajomulco, y la investigación realizada por la FGE señala que ambos sujetos participaron activamente en el asalto y el homicidio resultante.

Además, reportes anteriores los relacionan con el asesinato de una persona en un gimnasio de Tlajomulco.

Existe otro implicado

Reportes oficiales señalan que la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y sus unidades de investigación mantienen activas las pesquisas con el objetivo de ubicar a un tercer implicado en el asesinato de Libna y Gisela.

Sobre este individuo ya pesa una orden de aprehensión, producto de los avances en la investigación que permitieron identificar su posible participación en los delitos, incluida la muerte de las policías viales y otros crímenes asociados.