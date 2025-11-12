Asesinan y abandonan en la batea de su patrulla a Libna y Jisela, policías viales de Jalisco

Los cuerpos de las dos mujeres policías fueron encontrados en la batea de su camioneta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este martes fueron localizadas sin vida en la batea de su patrulla Libna y Jisela, oficiales pertenecientes a la Policía Vial del municipio de El Salto, estado de Jalisco.

Según información oficial, Libna Mata Villegas de 40 años de edad y Gisela Ceballos Quezada, quien contaba con 28 años, fueron secuestradas y posteriormente asesinadas mientras realizaban sus labores.

Los cuerpos de las dos oficiales fueron encontrados, según medios locales, en el cruce de las calles San Pablo y San José, colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto, Jalisco.

Cuerpos de las oficiales encontrados en la batea de su patrulla. Crédito: Facebook - Código Rojo

Según información del Fiscal General del estado de Jalisco, Salvador Gonzáles de los Santos, “Las compañeras detuvieron a un vehículo, posteriormente otro las intercepta, parece ser que las obligan a subirse a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron, donde las privaron de la vida”.

Además, en declaraciones con los medios, González de los Santos agregó que actualmente no se sabe en dónde exactamente fue la detención que presuntamente originó todo, asimismo, señaló que no se tiene la certeza de cuantas personas participaron en el asesinato de las servidoras.

Mensaje publicado en las redes de la Fiscalía de Jalisco. (Fiscalía de Jalisco)

De igual forma el gobernador del estado señaló en sus redes sociales que las servidoras fueron privadas de la vida cuando realizaban una revisión de rutina, sin abundar en detalles.

En conferencia con medios, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco destacó que Libna y Jisela tenían un expediente limpio y descartó que el asesinato derivara de algún tipo de represalia en contra de ellas.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del momento en que fueron encontradas, las cuales muestran a las víctimas, sentadas en la batea de la camioneta con la que realizaban sus labores, entre conos y tambos viales, con presuntos impactos bala en la cara.

Sobre estos hechos, la policía vial de Jalisco confirmó que ellas formaban parte de la corporación desde mayo del 2018, además, señalaron que se distinguían por su compromiso, disciplina y vocación de servicio a lo largo de más de siete años.

Sobre los hechos, se informó que la Fiscalía General del estado de Jalisco será las encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

Instituciones lamentando el hecho Crédito: Secretaría de Seguridad

Instituciones públicas como la misma Fiscalía del Estado, la Policía Vial, y la Secretaría de seguridad del mismo estado condenaron los ataques y expresaron su solidaridad con las familias de las victimas.

“Condenamos enérgicamente este artero ataque y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación, reiterando nuestro respaldo en este difícil momento”, publicó la Secretaría Vial de Jalisco en sus redes sociales.

Operativo para capturar a los responsables del asesinato de las mujeres policías en Jalisco

Reuniones donde se planteó el operativo contra los responsables del asesinato de las mujeres policías en Jalisco. Crédito: X - @PabloLemusN

El operativo de búsqueda en El Salto recibió un nuevo impulso luego de que Pablo Lemus, gobernador del estado, reuniera al Gabinete de Seguridad con el fin de analizar las estrategias implementadas tanto por tierra como por aire, orientadas a la localización y captura de quienes asesinaron a las dos mujeres policías.

La convocatoria de Lemus al gabinete forma parte de una respuesta coordinada ante el violento ataque, con las autoridades enfocadas ahora en reforzar las acciones de rastreo y vigilancia en puntos estratégicos del estado.