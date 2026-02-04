Las frutas que ayudan a reducir la presión arterial y cómo consumirlas

Aunque mucha gente no lo sabe, el consumo regular de frutas frescas se relaciona con una mejor salud cardiovascular y el control de la presión arterial.
En este sentido, diversos estudios destacan que ciertas frutas, por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra, pueden contribuir de manera natural a mantener la presión en niveles adecuados.
Incorporarlas a la dieta diaria representa una estrategia sencilla y accesible para apoyar la prevención y el manejo de la hipertensión y la siguientes son algunas de las más favorables para lograr este objetivo, según señala información de la Asociación Mexicana del Corazón.
Cuáles son las frutas que tienen el beneficio de ayudar a regular la presión arterial
Varias frutas contienen compuestos y nutrientes que contribuyen al control de la presión arterial, principalmente por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra.
Estas son algunas de las más recomendadas y la forma de consumirlas para aprovechar sus beneficios:
- Plátano: Rico en potasio, mineral que ayuda a equilibrar los efectos del sodio y favorece la relajación de los vasos sanguíneos. Puede consumirse fresco como colación, en yogur o en licuados.
- Aguacate: Aunque es técnicamente una fruta, aporta potasio y ácidos grasos saludables. Se recomienda en ensaladas, tostadas o como guacamole sin exceso de sal.
- Sandía: Contiene citrulina, que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos. Se puede consumir fresca, en ensaladas de frutas o en jugos naturales sin azúcar.
- Naranja y cítricos: Aportan vitamina C, antioxidantes y potasio. El jugo natural o la fruta entera son opciones, priorizando el consumo de la fruta entera para aprovechar la fibra.
- Granada: Rica en antioxidantes, ayuda a reducir la presión arterial sistólica. Puede ingerirse como fruta fresca o en jugo sin azúcar añadido.
- Kiwi: Su consumo regular se ha asociado con una reducción de la presión arterial. Se puede incorporar a ensaladas, desayunos o como refrigerio.
- Frutos rojos (fresas, arándanos, moras): Contienen polifenoles y antocianinas que contribuyen a la salud vascular. Se pueden consumir frescos, en yogur, ensaladas o batidos naturales.
Otras sugerencias para consumir estas frutas y obtener sus beneficios
Para aprovechar el efecto regulador de la presión arterial que ofrecen ciertas frutas, se recomienda consumirlas de las siguientes maneras:
- Frescas y enteras: Comer la fruta entera, en lugar de jugos, permite aprovechar la fibra, que también contribuye a la salud cardiovascular y al control del azúcar en sangre.
- En ensaladas: Combinar diferentes frutas como kiwi, naranja, granada y frutos rojos en ensaladas variadas, sin añadir azúcar ni miel.
- Como colaciones: Integrar porciones de plátano, frutos rojos o rodajas de sandía entre comidas, en lugar de snacks procesados.
- En licuados o batidos naturales: Preparar batidos con frutas frescas y agua o leche baja en grasa, evitando endulzantes añadidos.
- Acompañadas de otros alimentos saludables: Incorporar aguacate en ensaladas o tostadas, y combinar frutas con yogur natural o frutos secos sin sal.
La clave está en mantener la variedad y el consumo diario, preferiblemente en estado natural y sin procesar, para obtener el aporte completo de potasio, antioxidantes y fibra que contribuyen al control de la presión arterial.