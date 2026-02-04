México

Las frutas que ayudan a reducir la presión arterial y cómo consumirlas

Una alimentación variada puede ser tu mejor aliada para cuidar el corazón y mantener la presión dentro de rangos saludables

Guardar
El consumo constante de alimentos
El consumo constante de alimentos frescos ofrece un impulso natural para prevenir la hipertensión y mejorar el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque mucha gente no lo sabe, el consumo regular de frutas frescas se relaciona con una mejor salud cardiovascular y el control de la presión arterial.

En este sentido, diversos estudios destacan que ciertas frutas, por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra, pueden contribuir de manera natural a mantener la presión en niveles adecuados.

Incorporarlas a la dieta diaria representa una estrategia sencilla y accesible para apoyar la prevención y el manejo de la hipertensión y la siguientes son algunas de las más favorables para lograr este objetivo, según señala información de la Asociación Mexicana del Corazón.

Los nutrientes presentes en estos
Los nutrientes presentes en estos alimentos colaboran con la función vascular y ayudan a regular los valores de presión sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las frutas que tienen el beneficio de ayudar a regular la presión arterial

Varias frutas contienen compuestos y nutrientes que contribuyen al control de la presión arterial, principalmente por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra.

Estas son algunas de las más recomendadas y la forma de consumirlas para aprovechar sus beneficios:

  • Plátano: Rico en potasio, mineral que ayuda a equilibrar los efectos del sodio y favorece la relajación de los vasos sanguíneos. Puede consumirse fresco como colación, en yogur o en licuados.
  • Aguacate: Aunque es técnicamente una fruta, aporta potasio y ácidos grasos saludables. Se recomienda en ensaladas, tostadas o como guacamole sin exceso de sal.
  • Sandía: Contiene citrulina, que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos. Se puede consumir fresca, en ensaladas de frutas o en jugos naturales sin azúcar.
  • Naranja y cítricos: Aportan vitamina C, antioxidantes y potasio. El jugo natural o la fruta entera son opciones, priorizando el consumo de la fruta entera para aprovechar la fibra.
  • Granada: Rica en antioxidantes, ayuda a reducir la presión arterial sistólica. Puede ingerirse como fruta fresca o en jugo sin azúcar añadido.
  • Kiwi: Su consumo regular se ha asociado con una reducción de la presión arterial. Se puede incorporar a ensaladas, desayunos o como refrigerio.
  • Frutos rojos (fresas, arándanos, moras): Contienen polifenoles y antocianinas que contribuyen a la salud vascular. Se pueden consumir frescos, en yogur, ensaladas o batidos naturales.
Plátano, aguacate y sandía se
Plátano, aguacate y sandía se destacan por aportar nutrientes que ayudan a regular la presión sanguínea y la relajación vascular. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras sugerencias para consumir estas frutas y obtener sus beneficios

Para aprovechar el efecto regulador de la presión arterial que ofrecen ciertas frutas, se recomienda consumirlas de las siguientes maneras:

  • Frescas y enteras: Comer la fruta entera, en lugar de jugos, permite aprovechar la fibra, que también contribuye a la salud cardiovascular y al control del azúcar en sangre.
  • En ensaladas: Combinar diferentes frutas como kiwi, naranja, granada y frutos rojos en ensaladas variadas, sin añadir azúcar ni miel.
  • Como colaciones: Integrar porciones de plátano, frutos rojos o rodajas de sandía entre comidas, en lugar de snacks procesados.
  • En licuados o batidos naturales: Preparar batidos con frutas frescas y agua o leche baja en grasa, evitando endulzantes añadidos.
  • Acompañadas de otros alimentos saludables: Incorporar aguacate en ensaladas o tostadas, y combinar frutas con yogur natural o frutos secos sin sal.
Integrar frutas en colaciones y
Integrar frutas en colaciones y batidos naturales permite sustituir snacks procesados y aumentar la ingesta diaria de nutrientes clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en mantener la variedad y el consumo diario, preferiblemente en estado natural y sin procesar, para obtener el aporte completo de potasio, antioxidantes y fibra que contribuyen al control de la presión arterial.

Temas Relacionados

presion arterialhipertensiónfrutasplátanosaludmexico-noticias

Más Noticias

Senado podría discutir reforma laboral de 40 horas la próxima semana

Laura Itzel Castillo aseguró que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos ya preparan el dictamen

Senado podría discutir reforma laboral

Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Los fans de la cantante podrán escuchar su nuevo álbum en este evento

Kenia Os anuncia listening party

Presidenta de la Cámara de Diputados se pronuncia por presunto conflicto de interés en el INE

Jesús García enfrenta denuncias por su participación previa con empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral y adjudicaciones millonarias de contratos

Presidenta de la Cámara de

Fiscalía del Edomex recuperó más de 350 mil pesos en mercancía tras el robo de un camión de una tienda departamental

Los objetos fueron recuperados tras una orden de cateo realizada en el municipio de Teotihuacán

Fiscalía del Edomex recuperó más

Así cerró el precio del petróleo mexicano este martes 3 de febrero de 2026

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Así cerró el precio del
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU destaca envío de líder

EEUU destaca envío de líder del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la tercera entrega masiva

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

Procesan a “El Chino Arce” de Los Salazar por ataque armado que dejó 8 muertos y 25 heridos en Sonora

Catean inmueble en Jalisco tras ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os anuncia listening party

Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Afirman que Paulina Rubio está deprimida y su hijo con Colate podría ir a un internado

Sobrina de Maribel Guardia asegura ser testigo de las agresiones entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

Lucila Mariscal confiesa que falta de dinero y trabajo la llevó a internarse en asilo, vendió todas sus pertenencias

DEPORTES

Antoine Griezmann intercambió camisetas con

Antoine Griezmann intercambió camisetas con Obed Vargas: así fue recibido el mexicano por su ídolo

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis