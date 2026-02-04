Las frutas que ayudan a reducir la presión arterial y cómo consumirlas

El consumo constante de alimentos frescos ofrece un impulso natural para prevenir la hipertensión y mejorar el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque mucha gente no lo sabe, el consumo regular de frutas frescas se relaciona con una mejor salud cardiovascular y el control de la presión arterial.

En este sentido, diversos estudios destacan que ciertas frutas, por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra, pueden contribuir de manera natural a mantener la presión en niveles adecuados.

Incorporarlas a la dieta diaria representa una estrategia sencilla y accesible para apoyar la prevención y el manejo de la hipertensión y la siguientes son algunas de las más favorables para lograr este objetivo, según señala información de la Asociación Mexicana del Corazón.

Los nutrientes presentes en estos alimentos colaboran con la función vascular y ayudan a regular los valores de presión sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las frutas que tienen el beneficio de ayudar a regular la presión arterial

Varias frutas contienen compuestos y nutrientes que contribuyen al control de la presión arterial, principalmente por su aporte de potasio, antioxidantes y fibra.

Estas son algunas de las más recomendadas y la forma de consumirlas para aprovechar sus beneficios:

Plátano : Rico en potasio, mineral que ayuda a equilibrar los efectos del sodio y favorece la relajación de los vasos sanguíneos. Puede consumirse fresco como colación, en yogur o en licuados.

Aguacate : Aunque es técnicamente una fruta, aporta potasio y ácidos grasos saludables. Se recomienda en ensaladas, tostadas o como guacamole sin exceso de sal.

Sandía : Contiene citrulina, que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos. Se puede consumir fresca, en ensaladas de frutas o en jugos naturales sin azúcar.

Naranja y cítricos : Aportan vitamina C, antioxidantes y potasio. El jugo natural o la fruta entera son opciones, priorizando el consumo de la fruta entera para aprovechar la fibra.

Granada : Rica en antioxidantes, ayuda a reducir la presión arterial sistólica. Puede ingerirse como fruta fresca o en jugo sin azúcar añadido.

Kiwi : Su consumo regular se ha asociado con una reducción de la presión arterial. Se puede incorporar a ensaladas, desayunos o como refrigerio.

Frutos rojos (fresas, arándanos, moras): Contienen polifenoles y antocianinas que contribuyen a la salud vascular. Se pueden consumir frescos, en yogur, ensaladas o batidos naturales.

Plátano, aguacate y sandía se destacan por aportar nutrientes que ayudan a regular la presión sanguínea y la relajación vascular. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras sugerencias para consumir estas frutas y obtener sus beneficios

Para aprovechar el efecto regulador de la presión arterial que ofrecen ciertas frutas, se recomienda consumirlas de las siguientes maneras:

Frescas y enteras : Comer la fruta entera, en lugar de jugos, permite aprovechar la fibra, que también contribuye a la salud cardiovascular y al control del azúcar en sangre.

En ensaladas : Combinar diferentes frutas como kiwi, naranja, granada y frutos rojos en ensaladas variadas, sin añadir azúcar ni miel.

Como colaciones : Integrar porciones de plátano, frutos rojos o rodajas de sandía entre comidas, en lugar de snacks procesados.

En licuados o batidos naturales : Preparar batidos con frutas frescas y agua o leche baja en grasa, evitando endulzantes añadidos.

Acompañadas de otros alimentos saludables: Incorporar aguacate en ensaladas o tostadas, y combinar frutas con yogur natural o frutos secos sin sal.

Integrar frutas en colaciones y batidos naturales permite sustituir snacks procesados y aumentar la ingesta diaria de nutrientes clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en mantener la variedad y el consumo diario, preferiblemente en estado natural y sin procesar, para obtener el aporte completo de potasio, antioxidantes y fibra que contribuyen al control de la presión arterial.