¿Funciona tomar aceite de oliva con limón para eliminar cálculos en la vesícula? Esto dice la ciencia

Un estudio de la revista científica Dialnet señala que estos ingredientes pueden brindar beneficios particulares a la salud biliar

La tradición popular la ha
La tradición popular la ha posicionado como apoyo para el metabolismo y la función biliar, destacando su atractivo por los beneficios lubricantes y antioxidantes que aporta a la rutina diaria.

El uso del aceite de oliva combinado con limón se ha difundido como un remedio natural para apoyar la salud de la vesícula biliar y prevenir la formación de cálculos.

Aunque su popularidad proviene en gran medida de la tradición popular y de recomendaciones alternativas, esta mezcla llama la atención por sus posibles efectos sobre la función digestiva y el metabolismo de las grasas.

Sin embargo, como ocurre con todo remedio casero es importante tener la mayor cantidad de información sobre sus beneficios y posibles efectos adversos, tal como te contamos a continuación.

Aunque muchos creen en sus
Aunque muchos creen en sus efectos, la respuesta médica invita a considerar este remedio solo como complemento alimenticio y no como reemplazo del tratamiento profesional. (Studika)

Cuáles son los beneficios del aceite de oliva con limón para ayudar a eliminar y prevenir los calculos en la vesícula

La idea de que el aceite de oliva mezclado con jugo de limón peude ser un remedio casero efectivo para ayudar a prevenir y eliminar los cálculos en la vesícula biliar parte de las propiedades antioxidantes y beneficios para la vesícula que brindan ambos alimentos y que se encuentran respaldados por la ciencia.

Por ejemplo, un estudio de la revista Nutrición Hospitalaria señala que los beneficios pueden ser los siguientes:

  • Estimulación de la secreción biliar: El aceite de oliva puede favorecer la producción y el flujo de bilis, lo que podría ayudar a movilizar pequeñas partículas y evitar la formación de nuevos cálculos.
  • Efecto lubricante y digestivo: El aceite de oliva, al ser una grasa saludable, estimula el vaciamiento de la vesícula biliar y mejora la digestión de las grasas.
  • Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: El jugo de limón aporta vitamina C y antioxidantes que pueden contribuir a la salud del hígado y la vesícula, además de apoyar la función inmunológica.
  • Aporte de compuestos bioactivos: Ambos ingredientes contienen compuestos que podrían favorecer la salud del sistema digestivo y reducir la inflamación.

Sin embargo, la mayoría de dichos estudios señalan que la acción de dichos alimentos (y los resultados positivos) estan acompañados de regimenes alimenticios estrictos y dietas vegetarianas o bajas en grasas que acompañan el uso del aceite de oliva.

Por ejemplo, en el estudio Tratamiento naturista para la litiasis biliar publicado en la revista científica Dialnet se observó reducción de los cálculos biliares tras el uso del aceite pero acompañado de diversos cambios de hábitos, principalmente en la dieta.

En este sentido, es problable que el uso individual y sin el acompañamiento de un profesional no dé los resultados esperados y cause una falsa sensación de alivio, lo que podría poner en riesgo al paciente.

Las personas con antecedentes de cálculos biliares, dolor abdominal o enfermedades digestivas deben consultar a un especialista antes de probar remedios caseros.

La mezcla de aceite de
La mezcla de aceite de oliva y limón se popularizó como remedio natural contra cálculos en la vesícula biliar a pesar de la escasa evidencia científica. Foto: (iStock)

Cómo consumir el aceite de oliva con limón para ayudar a eliminar las piedras en la vesícula

En los casos en los que este aceite ha sido usado como tratamiento:

  • Dosis común: Una cucharada de aceite de oliva extra virgen mezclada con el jugo de medio limón, ingerida en ayunas.
  • Frecuencia: Generalmente se sugiere tomar esta mezcla diariamente durante periodos variables, aunque siempre debe hacerse bajo la orientación de un profesional de la salud.
  • Forma de consumo: Se toma directamente la mezcla, evitando añadir azúcar u otros ingredientes.
La combinación de aceite de
La combinación de aceite de oliva y limón no debe considerarse un tratamiento médico para disolver cálculos ya formados en la vesícula. (Imagen ilustrativa Infobae)

No se recomienda usar esta combinación como sustituto de tratamientos médicos ni en casos de síntomas activos, dolor abdominal intenso o antecedentes de complicaciones biliares.

Las personas con trastornos digestivos, problemas hepáticos o bajo tratamiento médico deben consultar a un especialista antes de incorporar este tipo de remedios.

