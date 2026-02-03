México

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

Fue asegurado en Salvador Escalante con cocaína, metanfetamina y marihuana

Jersoon 'N' fue capturado por
Jersoon 'N' fue capturado por elementos militares (FGR) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de nacionalidad extranjera fue vinculado a proceso tras su detención en Michoacán por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en las modalidades de posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta, así como portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El 2 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación jurídica de Jersoon “N”, quien según reportes de inteligencia es un sujeto que estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al hombre, de nacionalidad colombiana, se le dictó la medida de prisión preventiva, además de dos meses para las averiguaciones en el caso. Lo anterior según compartió la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

La captura de Jersoon “N” fue resultado de la implementación del Plan Michoacán, el cual fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Una bolsa transparente llena de
Una bolsa transparente llena de numerosas dosis de droga y una pistola dentro de otra bolsa, ambas incautadas por las autoridades (FGR) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en el poblado de Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante, que el hombre recientemente procesado fue capturado por integrantes del Gabinete de Seguridad, estos últimos realizaban tareas de reconocimiento terrestre en la zona.

De manera particular, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) vieron al hombre cuando llevaba vestimenta táctica y quien trató de huir cuando vio a los militares.

Al final el sujeto fue capturado y los militares incautaron un arma de fuego tipo fusil, un arma con un aditamento lanzagranadas, un arma corta, un chaleco táctico con letras alusivas a un grupo delictivo y un par de celulares. De igual manera fueron asegurados:

  • Cargadores
  • Cartuchos
  • 130 envoltorios con metanfetamina
  • 113 envoltorios con cocaína
  • 70 envoltorios con marihuana
  • Una motocicleta, entre otros objetos.

El material gráfico compartido por la FGR muestra una de las armas incautadas, además de dosis con droga y material bélico.

Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Por su parte, a mediados de enero pasado siete presuntos integrantes del CJNG fueron capturados como resultado de operativos coordinados en Michoacán.

Operativos coordinados entre fuerzas federales
Operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Michoacán permitieron la captura de siete presuntos integrantes del CJNG. (SSP Michoacán)

Fue en el municipio de Huetamo que las autoridades identificaron las operaciones de células ligadas al CJNG, por lo anterior, fueron realizados cateos simultáneos en seis viviendas, lo que derivó en el arresto de cuatro hombres y tres mujeres, además de que fueron aseguradas:

  • Ocho armas de fuego de distintos calibres
  • Cartuchos útiles
  • Equipo táctico
  • 83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana
  • 24 bolsas de plástico con metanfetamina
  • Cinco animales en cautiverio, entre ellos un par de aves
  • Cuatro vehículos
  • Tres máquinas tragamonedas.

