Sheinbaum presenta el Plan Michoacán: promete supervisión personal e informes mensuales

La titular del Ejecutivo dará seguimientos de manera personal a la estrategia cada 15 días

(Presidencia)
(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo, desde Palacio Nacional, el Plan Michoacán, con el cual busca brindar justicia y paz en el estado tras la crisis de seguridad destada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La titular del Ejecutivo afirmó que cada 15 días dará seguimiento, de manera personal, a la estrategia en Michoacán y mensualmente su gabinete presentará un informe sobre el avance en materia de seguridad.

La mandataria federal señaló que el Plan cuenta con 12 ejes y más de 100 puntos de acción, y agregó que se destinarán más de 137 mil millones de pesos para desarrollar las acciones y programas.

Recordó que el pasado 4 de noviembre dio instrucciones a todo el gabinete para reunirse con representantes de distintos sectores de Michoacán para escuchar sus demandas y así desarrollar una estrategia integral.

