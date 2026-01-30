Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, conocido como “El Botox”, por el presunto asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, hecho ocurrido el 19 de octubre de 2025.

El caso se relaciona con una ola de violencia que ha afectado de forma directa a los productores y dirigentes del sector citricultor, lo que llevó a las autoridades a definir el esclarecimiento del crimen como una prioridad para restablecer la seguridad y la legalidad en las zonas productivas de la región.

Tras la recolección de pruebas científicas y el cumplimiento de una orden de aprehensión en reclusión, el imputado, que ya se encontraba privado de su libertad, fue presentado ante un juez en audiencia inicial, realizada de forma virtual en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N” en el homicidio.

El órgano jurisdiccional decidió vincular a proceso al acusado y ordenó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, al tiempo que estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La detención del señalado se efectuó el 22 de enero durante un operativo interinstitucional en el municipio de Buenavista.

Información en desarrollo...