México

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N”, líder de Los Blancos de Troya, en el homicidio

Guardar
El Botox está ligado a
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, conocido como “El Botox”, por el presunto asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, hecho ocurrido el 19 de octubre de 2025.

El caso se relaciona con una ola de violencia que ha afectado de forma directa a los productores y dirigentes del sector citricultor, lo que llevó a las autoridades a definir el esclarecimiento del crimen como una prioridad para restablecer la seguridad y la legalidad en las zonas productivas de la región.

Tras la recolección de pruebas científicas y el cumplimiento de una orden de aprehensión en reclusión, el imputado, que ya se encontraba privado de su libertad, fue presentado ante un juez en audiencia inicial, realizada de forma virtual en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N” en el homicidio.

El órgano jurisdiccional decidió vincular a proceso al acusado y ordenó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, al tiempo que estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La detención del señalado se efectuó el 22 de enero durante un operativo interinstitucional en el municipio de Buenavista.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

El BotoxLos Blancos de TroyaMichoacánLimonerosBernardo BravoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ceci Flores reprocha que FGR recuperó en dos días el equipo de video robado a Presidencia en SLP: “No le falta capacidad”

La madre buscadora celebró la pronta atención al caso, pero criticó que las autoridades no han hallado a sus hijos en 10 años

Ceci Flores reprocha que FGR

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: Choque múltiple en la carretera Lecheria-Texcoco entre cuatro unidades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Señalan a excandidato a diputación federal del PRI en presunta red de extorsión ligada a consultoría

Se preparan denuncias formales ante la FGR por estos hechos, destaca periodista

Señalan a excandidato a diputación

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Después de tres años separados, la conductora comenzó una relación amorosa con un hombre 20 años menor

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Un ataque con bombas molotov y una narcomanta atribuida a la Mafia Veracruzana destruyó por completo el restaurante El Calamar en Coatzacoalcos

Mafia Veracruzana incendia restaurante en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

DEPORTES

Raphael Veiga se despide de

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania