Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en operativos sorpresa en Michoacán

En cateos simultáneos en Huetamo, las autoridades lograron el decomiso de armas, drogas, animales en cautiverio y máquinas tragamonedas

Operativos coordinados entre fuerzas federales
Operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Michoacán permitieron la captura de siete presuntos integrantes del CJNG. (SSP Michoacán)

Siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Michoacán durante operativos sorpresa coordinados entre fuerzas federales y estatales, informó la Guardia Civil de Michoacán.

De acuerdo con la información, el despliegue se realizó el viernes 16 de enero en el municipio de Huetamo, ubicado en la región de Tierra Caliente, donde se identificó la presencia de células vinculadas con la organización criminal dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La operación incluyó la participación de agentes de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y la Guardia Civil (Policía Estatal). Se realizaron cateos simultáneos en seis viviendas, ante la sospecha de operaciones del CJNG. La Semar desplegó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados, previendo posibles reacciones violentas de presuntos sicarios.

Parte de lo decomisado. (X/SSP Michoacán )

Durante las acciones, las autoridades arrestaron a tres mujeres y cuatro hombres.

Entre los objetos decomisados figuran:

  • 8 armas de fuego de distintos calibres
  • cartuchos útiles
  • equipo táctico
  • 83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana
  • 24 bolsas de plástico con metanfetamina
  • cinco animales en cautiverio
  • cuatro vehículos
  • tres máquinas tragamonedas
Parte de lo decomisado. (X/SSP Michoacán )

Familiares de los detenidos protestaron en el cuartel de la Guardia Civil de Huetamo. El personal de seguridad utilizó gas lacrimógeno para dispersar la manifestación. Cuatro personas resultaron intoxicadas, entre ellas una mujer embarazada que fue trasladada a un hospital regional.

Michoacán es territorio en disputa entre organizaciones como el CJNG, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Sinaloa.

Parte de lo decomisado. (X/SSP Michoacán )

La Fiscalía estatal señala que en esa zona, la célula del CJNG operaba bajo las órdenes de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado uno de los principales operadores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo del cártel. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de “El Jardinero”, señalado como posible sucesor de “El Mencho”.

Impiden “Mencho Fest” en Tanhuato

En otro hecho ocurrido en el estado, autoridades federales y estatales incautaron pirotecnia y lonas con imágenes de “El Mencho” durante la preparación de las fiestas patronales en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato.

(x @Eco1_LVM)

Se decomisaron castillos de fuegos artificiales que incluían figuras de gallos, rifles AK-47 y las siglas del CJNG, así como letreros y lonas con el rostro de Oseguera Cervantes y de Heraclio Guerrero Martínez, alias “EL Tío Lako”, cabeza del clan de Los Guerreros y considerado uno de los posibles sucesores de El Mencho.

La referencia a los gallos alude a la afición de Oseguera Cervantes, conocido como “El Señor de los Gallos”. Personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmontó y aseguró la pirotecnia, al considerarla apología del delito bajo la legislación estatal que entró en vigor en mayo de 2025.

Con gallos, pirotecnia y narcocorridos, rinden homenaje a El Mencho, líder del CJNG, en Tinaja de Vargas, Michoacán. (X/ @LatamObscuro y @All_Source_News)

No se reportaron detenciones relacionadas con la organización del event. En la edición de 2025, castillos de fuegos artificiales con la cara de El Mencho y Javier Guerrero Martínez, exlíder de Los Guerreros.

Con información de EFE.

