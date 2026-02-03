Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador fue cuestionado por la violencia en Tabasco (Especial)

Luego de que en Tabasco fueron localizados cinco cuerpos y posteriormente fue hallada una cartulina en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuía el crimen, el secretario de Gobierno estatal, José Ramiro López Obrador, aseguró que los hechos violentos sucedieron después de la detención de un cabecilla criminal.

En un encuentro con medios, el 2 de febrero, Ramiro López Obrador fue cuestionado por el homicidio de cinco personas en el municipio Jalpa de Méndez. En un primer momento el funcionario únicamente contestó que los hechos ya son investigados por la Fiscalía estatal.

“Fue en Jalpa de Méndez y creemos que se debe a que se detuvo a la cabeza principal que tenía la plaza y ahora se andan pelando dos grupos, dos personas más la plaza”, declaró José Ramiro López.

También agregó que las actividades violentas han sido registradas en el corredor que comprende Ayapa, Soyataco y Cupilco.

“Son bandas que se dedican a la delincuencia”, compartió el funcionario. Las declaraciones del secretario de Gobierno fueron registradas por periodistas como @giltabasco.

Por su parte, el mensaje hallado en el sitio fue recogido por las autoridades para integrarlo a la carpeta de investigación. Información compartida por medios locales indica que se trató de un ataque directo contra las víctimas

Agentes de seguridad están en todos lados

De igual manera, negó que se haya reducido el número de efectivos de seguridad y que los mismos “están en todos lados tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas en general”.

Hasta la edición de esta nota la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) no había compartido un posicionamiento o informe por los cinco asesinados en Jalpa de Méndez.

El CJNG en Tabasco

En meses pasados han sido capturadas personas presuntamente ligadas con el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En noviembre de 2025 fue informado el arresto de 20 personas, entre ellas Jorge Armando “N”, un sujeto identificado con el alias El Toto, señalado como jefe regional del CJNG.

Mientras que en octubre pasado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Leonardo Arturo “N”, alias El Carnal, un sujeto también identificado como jefe regional del grupo delictivo mencionado.

Datos obtenidos por Infobae México dan cuenta que el hombre mencionado se desempeñó como director de Seguridad Estatal de Tabasco durante el periodo en el que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, este último acusado de liderar el grupo criminal La Barredora.

También a inicios de octubre fue capturado en Villahermosa Alejandro “N”, alias El Chuacheneger y/o El Diablito, presunto jefe de plaza del CJNG.