México

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

El secretario de Gobierno de Tabasco añadió que grupos criminales se pelean la zona

Guardar
José Ramiro López Obrador fue
José Ramiro López Obrador fue cuestionado por la violencia en Tabasco (Especial)

Luego de que en Tabasco fueron localizados cinco cuerpos y posteriormente fue hallada una cartulina en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuía el crimen, el secretario de Gobierno estatal, José Ramiro López Obrador, aseguró que los hechos violentos sucedieron después de la detención de un cabecilla criminal.

En un encuentro con medios, el 2 de febrero, Ramiro López Obrador fue cuestionado por el homicidio de cinco personas en el municipio Jalpa de Méndez. En un primer momento el funcionario únicamente contestó que los hechos ya son investigados por la Fiscalía estatal.

“Fue en Jalpa de Méndez y creemos que se debe a que se detuvo a la cabeza principal que tenía la plaza y ahora se andan pelando dos grupos, dos personas más la plaza”, declaró José Ramiro López.

También agregó que las actividades violentas han sido registradas en el corredor que comprende Ayapa, Soyataco y Cupilco.

Mensaje encontrado en la escena
Mensaje encontrado en la escena del crimen. (Foto: @giltabasco)

“Son bandas que se dedican a la delincuencia”, compartió el funcionario. Las declaraciones del secretario de Gobierno fueron registradas por periodistas como @giltabasco.

Por su parte, el mensaje hallado en el sitio fue recogido por las autoridades para integrarlo a la carpeta de investigación. Información compartida por medios locales indica que se trató de un ataque directo contra las víctimas

Agentes de seguridad están en todos lados

De igual manera, negó que se haya reducido el número de efectivos de seguridad y que los mismos “están en todos lados tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas en general”.

Hasta la edición de esta nota la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) no había compartido un posicionamiento o informe por los cinco asesinados en Jalpa de Méndez.

Agentes de seguridad acudieron al
Agentes de seguridad acudieron al sitio (Facebook/Felipe De Jesus Estrada Ramirez)

El CJNG en Tabasco

En meses pasados han sido capturadas personas presuntamente ligadas con el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En noviembre de 2025 fue informado el arresto de 20 personas, entre ellas Jorge Armando “N”, un sujeto identificado con el alias El Toto, señalado como jefe regional del CJNG.

Mientras que en octubre pasado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Leonardo Arturo “N”, alias El Carnal, un sujeto también identificado como jefe regional del grupo delictivo mencionado.

Datos obtenidos por Infobae México dan cuenta que el hombre mencionado se desempeñó como director de Seguridad Estatal de Tabasco durante el periodo en el que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, este último acusado de liderar el grupo criminal La Barredora.

También a inicios de octubre fue capturado en Villahermosa Alejandro “N”, alias El Chuacheneger y/o El Diablito, presunto jefe de plaza del CJNG.

Temas Relacionados

TabascoCJNGJalpa de MéndezJosé Ramiro López ObradorNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: usuario resulta lesionado por chispazo en zona de vías en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fiesta en CDMX levanta polémica por cobrarle cover sólo a los mexicanos

Mucha gente encontró indignante la diferenciación por nacionalidad

Fiesta en CDMX levanta polémica

La Suprema Corte analiza prohibición de peleas de gallos y tauromaquia en Tepic, Nayarit

La ministra Lenia Batres votó en contra de invalidar la prohibición de corridas de toros y enfrentamientos de animales en el estado

La Suprema Corte analiza prohibición

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo sucedió a las 19:07 horas, a una distancia de 159 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 10 km

Sismo de 4.3 de magnitud

Sentenciaron a un mexicano tras lanzar una bomba molotov durante las protestas del 2025 en Los Ángeles

La resolución fue dictada el pasado 30 de enero de 2026

Sentenciaron a un mexicano tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Peye” en Sonora,

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta con tres embriones sanos para cumplir su sueño de ser mamá a los 43

Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de ‘Mentiras’, a semanas de superar fuerte bronquitis

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’