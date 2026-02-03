México

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Los aseguramientos fueron realizados tras patrullajes de fuerzas federales

Granadas aseguradas tras la intervención
Granadas aseguradas tras la intervención en el municipio de Cotija, Michoacán (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este marte 3 de febrero que el Ministerio Público Federal inició carpetas de investigación tras una serie de operativos realizados en los municipios de Cotija y Tacámbaro, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron armas, granadas y diversas dosis de drogas.

Las autoridades señalaron que se busca a quienes resulten responsables por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En ambos casos, los aseguramientos fueron realizados tras revisar dos vehículos que se encontraban en presunto estado de abandono.

Según las autoridades, la apertura de estas investigaciones forma parte de las acciones coordinadas bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participan distintas instancias del gobierno federal y estatal.

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, la FGR anunció que busca recabar todos los datos de prueba necesarios para identificar y proceder contra los implicados en estos hechos.

Aseguramiento en Cotija

Las autoridades informaron que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el poblado de San Pablo, municipio de Cotija.

Durante su recorrido, los efectivos localizaron un vehículo en estado de abandono.

Tras una inspección al interior del automóvil, los agentes aseguraron nueve granadas de fragmentación, además de dos armas de fuego tipo fusil, sin embargo, en los informes no se detallaron modelos o calibres.

Además, dentro del mismo vehículo se encontraron también cargadores y cartuchos útiles, evidencia que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Aseguramiento en Tacámbaro

En una segunda intervención vinculada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal militar se desplazó frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tacámbaro.

Durante el operativo, los elementos localizaron un vehículo que llamó la atención de las autoridades.

Droga localizada en un vehículo
Droga localizada en un vehículo frente al palacio municipal de Tacámbaro. (FGR)

Al revisar el contenido del automóvil, se aseguraron un kilo 100 gramos de metanfetamina, distribuida en envoltorios de plástico, y 100 gramos de marihuana en el mismo tipo de empaque.

Las imágenes compartidas por las autoridades revelarían que el empaquetado de las drogas estaría pensado para llevar a cabo su distribución mediante narcomenudeo.

Además, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo escuadra, así como cargadores y cartuchos útiles al calibre correspondientes.

Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Claudia Sheinbaum presentó la estrategia
Claudia Sheinbaum presentó la estrategia el pasado 9 de noviembre de 2025.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia implementada por el gobierno federal para enfrentar la crisis de violencia y la presencia de grupos delictivos en el estado.

La estrategia comenzó tras los asesinatos del líder limonero, Bernardo Bravo, y el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; ataques que pusieron en el ojo publico la situación actual de inseguridad que aqueja la entidad.

Además de reforzar la seguridad, los informes oficiales detallan que este plan busca ayudar a resolver otras problemáticas mediante la aplicación de 12 ejes de fortalecimiento, entre los que destaca la educación, el desarrollo económico y la cultura.

La estrategia fue anunciada el pasado 9 de noviembre de 2025 por la presidenta de la republica, Claudia Sheinbaum.

Entre las instituciones de seguridad que integran esta estrategia se encuentra la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

