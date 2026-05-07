México

Jimin de BTS presume su vista del Zócalo desde Palacio Nacional

El integrante del grupo surcoreano grabó a 50 mil ARMY durante reunión con Claudia Sheinbaum

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(Instagram/@j.m)
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Jimin, integrante de BTS, compartió a través de sus historias de Instagram una vista poco usual: más de 50 mil ARMY en el Zócalo de la Ciudad de México.

El cantante surcoreano grabó a sus fans de México desde el balcón de Palacio Nacional, donde tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

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Una vasta multitud de fans de BTS en el Zócalo, este fue el punto de vista de uno de los integrantes (Instagram/@j.m)

Más de 50 mil fans estuvieron en el Zócalo, de acuerdo con reportes oficiales de Clara Brugada, todos grabaron el instanate en que los integrantes de BTS salieron al balcón, pero Jimin compartió su punto de vista.

En el video se pudo ver a gente con lightsticks y carteles, se trata de fans mexicanos de BTS que se dieron cita en el Zócalo sin tiempo de anticipación, ya que Sheinbaum anunció la reunión durante la conferencia de prensa matutina.

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Cómo fue el saludo de BTS desde Palacio Nacional

La cita estaba programada para las 17:00, momento exacto en que los miembros del grupo salieron al balcón y saludaron a los presentes. RM, líder de la banda, fue el primero en dirigirse al público con un mensaje breve en español: “Te amo y te quiero”, generando una nueva oleada de gritos y aplausos. V, otro de los integrantes, reconoció que su español no es perfecto pero expresó cuánto extrañaba a sus fans mexicanos.

Tras el saludo, BTS se reunió con la presidenta dentro del Palacio Nacional. Sheinbaum documentó el encuentro y compartió una fotografía en sus redes sociales, acompañada de un mensaje que subrayó la conexión cultural entre México y Corea del Sur: “La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, publicó la mandataria, insistiendo en la importancia del intercambio artístico.

La visita de BTS a la sede del gobierno mexicano fue una iniciativa de la presidenta Sheinbaum, quien la anunció durante una conferencia matutina. Clara Brugada, jefa de Gobierno, destacó la magnitud del evento al afirmar: “La presidenta hizo posible un momento inolvidable para miles de Army”, y destacó que abrir las puertas del Palacio Nacional significó dar espacio a la emoción de la juventud.

Este acto inusual consolidó la relación entre el grupo y su base de seguidores en México, a la vez que fortaleció el vínculo diplomático y cultural entre ambos países. La multitud, que superó las 50 mil personas, fue testigo de un encuentro que trascendió lo musical para convertirse en símbolo de unión generacional.

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