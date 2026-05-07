La CFE se anticipa a la temporada de huracanes 2026 en México con un plan preventivo

La integración entre áreas y la innovación elevan la capacidad de restaurar el servicio tras cada evento. (CFE)

El inicio de la temporada de huracanes 2026 encuentra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una estructura reforzada y una logística operativa más sólida que nunca.

Entre los datos más recientes, la CFE destaca que ha intensificado el mantenimiento preventivo y la modernización de equipos, lo que permitirá responder de forma más eficiente ante fenómenos meteorológicos extremos.

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La directora general, Emilia Esther Calleja Alor, encabezó la Reunión Nacional de Huracanes, donde se reunieron equipos de Generación, Transmisión, Distribución, Ingeniería, Proyectos, Finanzas y Administración.

El esfuerzo humano es el eje de una estrategia nacional diseñada para cuidar la energía durante la temporada. FOTO: CFE

Según explicó, la experiencia de años anteriores permitió a la CFE mejorar su capacidad de organización, anticipación y respuesta, transformando los aprendizajes recientes en acciones concretas y coordinadas.

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Este es el número de ciclones tropicales que se esperan en 2026

Para la temporada actual, se espera que en el Océano Pacífico se formen 15 tormentas, de las cuales cinco podrían convertirse en huracanes, mientras que en el Atlántico el pronóstico es de 11 tormentas tropicales, con cinco posibilidades de evolución a huracán y al menos un impacto previsto sobre costas nacionales. Así lo detalló Aldo Varela Hernández, jefe del Departamento de Hidrometeorología.

El esfuerzo humano es el eje de una estrategia nacional diseñada para cuidar la energía durante la temporada. FOTO: CFE

La CFE ha preparado un despliegue de recursos que incluye personal capacitado, equipos estratégicamente ubicados y una logística robusta. En total, Distribución cuenta con 17,620 trabajadoras y trabajadores, 6,213 vehículos, 15 equipos aéreos, 875 equipos móviles de emergencia, 248 equipos de comunicaciones, 147 almacenes y 89 Centros de Control de Distribución, además de un Centro de Monitoreo Nacional. Estos medios permiten enfrentar cualquier eventualidad que pueda afectar el suministro eléctrico.

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Según la información oficial, la estrategia de la CFE para la temporada de huracanes se basa en tres etapas: prevención, atención y restablecimiento. Este enfoque garantiza la continuidad de operaciones en sus 162 centrales y 591 unidades a nivel nacional, según explicó Alejandro Ortiz Cervantes, encargado de la Subdirección de Generación.

El área de Transmisión, bajo la dirección de Gilberto Valencia Félix, ha asegurado el funcionamiento de 364,034 torres de transmisión y dispone de centros de reparación, acopio y refugios especiales para su personal, así como accesorios distribuidos en las 10 gerencias regionales.

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El Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, señaló que el reto es grande, pero la integración de cada área de la CFE permite garantizar una reacción coordinada y eficiente ante cualquier emergencia. “La CFE se consolida como una institución confiable que reacciona y se anticipa ante las emergencias”, puntualizó.

La Subdirección de Seguridad Física, a cargo del General Gonzalo Aguilar Escobedo, suma fuerzas de reacción y mantiene coordinación con autoridades militares, Guardia Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de contribuir al restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

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La CFE subraya que la energía eléctrica es esencial para la vida cotidiana, la seguridad y la economía. Por ello, la institución asume la responsabilidad de restablecer el servicio con rapidez, seguridad y calidad siempre que un fenómeno natural lo interrumpa. La directora Calleja Alor reconoció el compromiso de las y los trabajadores de la CFE, quienes estarán en campo, centros de control y labores operativas durante toda la temporada.

La preparación de la CFE para este periodo climático no solo se refleja en la cantidad de recursos y equipos disponibles, sino en la capacidad de reacción y coordinación entre sus distintas áreas. Así, la institución busca minimizar los impactos negativos de los huracanes sobre la infraestructura eléctrica y la vida de millones de personas.

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