Manzanas al horno con nuez y canela: postre fácil y saludable sin azúcar

Pocas cosas evocan tanto el calor del hogar como el aroma de manzanas horneadas con canela y nuez. Este postre es ideal para quienes buscan una opción sin azúcar añadida, aprovechando la dulzura natural de la fruta y la textura crujiente de la nuez.
En la cocina mexicana, la manzana es protagonista de recetas sencillas y reconfortantes. Al combinarla con canela, nuez y un toque de cítrico, se obtiene un postre ligero, perfecto para cualquier temporada y apto para quienes cuidan su consumo de azúcares.
Receta de manzanas al horno con nuez y canela
Las manzanas al horno con nuez y canela se preparan con manzanas firmes, nuez troceada, canela en raja y ralladura de limón. Se hornean hasta que estén suaves pero firmes y se sirven tibias, bañadas en su propio jugo.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 6 manzanas firmes
- 2 ½ tazas de agua
- 1 raja grande de canela
- La ralladura de 2 limones
- ½ taza de nuez picada
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- Endulzante natural al gusto (opcional, puede omitirse)
Cómo hacer manzanas al horno con nuez y canela, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Lava, pela y descorazona las manzanas. Si prefieres, déjalas enteras y solo retira el núcleo.
- Coloca las manzanas en un refractario o charola para horno.
- Vierte el agua, agrega la ralladura de limón y la raja de canela, distribuyendo todo alrededor de las manzanas.
- Rellena el centro de cada manzana con nuez picada.
- Si lo deseas, añade un poco de extracto de vainilla o tu endulzante preferido.
- Hornea durante 20 minutos o hasta que las manzanas estén suaves pero mantengan su forma.
- Sirve calientes, bañadas con el jugo que soltaron y un poco más de nuez por encima.
Consejos técnicos:
- Usa manzanas firmes para que no pierdan la forma al hornear.
- La ralladura de limón realza el sabor y mantiene el postre fresco.
- Elige nuez fresca y trocea al momento para más sabor y textura.
- Puedes añadir pasas o arándanos secos en el relleno para más contraste.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones (1 manzana por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110
- Carbohidratos: 22 g
- Grasas: 3 g
- Proteínas: 1 g
- Azúcares: 16 g (provenientes de la fruta)
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa microondas o un poco de horno.