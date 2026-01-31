Manzanas al horno con nuez y canela: postre fácil y saludable sin azúcar

Manzanas al horno rellenas de nuez y canela, recién salidas del horno y servidas en plato de barro. (Gemini)

Pocas cosas evocan tanto el calor del hogar como el aroma de manzanas horneadas con canela y nuez. Este postre es ideal para quienes buscan una opción sin azúcar añadida, aprovechando la dulzura natural de la fruta y la textura crujiente de la nuez.

En la cocina mexicana, la manzana es protagonista de recetas sencillas y reconfortantes. Al combinarla con canela, nuez y un toque de cítrico, se obtiene un postre ligero, perfecto para cualquier temporada y apto para quienes cuidan su consumo de azúcares.

Receta de manzanas al horno con nuez y canela

Las manzanas al horno con nuez y canela se preparan con manzanas firmes, nuez troceada, canela en raja y ralladura de limón. Se hornean hasta que estén suaves pero firmes y se sirven tibias, bañadas en su propio jugo.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

6 manzanas firmes 2 ½ tazas de agua 1 raja grande de canela La ralladura de 2 limones ½ taza de nuez picada 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) Endulzante natural al gusto (opcional, puede omitirse)

Cómo hacer manzanas al horno con nuez y canela, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C. Lava, pela y descorazona las manzanas. Si prefieres, déjalas enteras y solo retira el núcleo. Coloca las manzanas en un refractario o charola para horno. Vierte el agua, agrega la ralladura de limón y la raja de canela, distribuyendo todo alrededor de las manzanas. Rellena el centro de cada manzana con nuez picada. Si lo deseas, añade un poco de extracto de vainilla o tu endulzante preferido. Hornea durante 20 minutos o hasta que las manzanas estén suaves pero mantengan su forma. Sirve calientes, bañadas con el jugo que soltaron y un poco más de nuez por encima.

Nueces (AdobeStock)

Consejos técnicos:

Usa manzanas firmes para que no pierdan la forma al hornear.

La ralladura de limón realza el sabor y mantiene el postre fresco.

Elige nuez fresca y trocea al momento para más sabor y textura.

Puedes añadir pasas o arándanos secos en el relleno para más contraste.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones (1 manzana por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110

Carbohidratos: 22 g

Grasas: 3 g

Proteínas: 1 g

Azúcares: 16 g (provenientes de la fruta)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa microondas o un poco de horno.