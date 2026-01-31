México

Manzanas al horno con nuez y canela: postre fácil y saludable sin azúcar

Nada como un snack ligero, casero y lleno de aroma para cerrar la comida con alegría y bienestar

Guardar
Manzanas al horno rellenas de
Manzanas al horno rellenas de nuez y canela, recién salidas del horno y servidas en plato de barro. (Gemini)

Pocas cosas evocan tanto el calor del hogar como el aroma de manzanas horneadas con canela y nuez. Este postre es ideal para quienes buscan una opción sin azúcar añadida, aprovechando la dulzura natural de la fruta y la textura crujiente de la nuez.

En la cocina mexicana, la manzana es protagonista de recetas sencillas y reconfortantes. Al combinarla con canela, nuez y un toque de cítrico, se obtiene un postre ligero, perfecto para cualquier temporada y apto para quienes cuidan su consumo de azúcares.

Receta de manzanas al horno con nuez y canela

Las manzanas al horno con nuez y canela se preparan con manzanas firmes, nuez troceada, canela en raja y ralladura de limón. Se hornean hasta que estén suaves pero firmes y se sirven tibias, bañadas en su propio jugo.

Manzanas al horno rellenas de
Manzanas al horno rellenas de nuez y canela, recién salidas del horno y servidas en plato de barro. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 6 manzanas firmes
  2. 2 ½ tazas de agua
  3. 1 raja grande de canela
  4. La ralladura de 2 limones
  5. ½ taza de nuez picada
  6. 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  7. Endulzante natural al gusto (opcional, puede omitirse)

Cómo hacer manzanas al horno con nuez y canela, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Lava, pela y descorazona las manzanas. Si prefieres, déjalas enteras y solo retira el núcleo.
  3. Coloca las manzanas en un refractario o charola para horno.
  4. Vierte el agua, agrega la ralladura de limón y la raja de canela, distribuyendo todo alrededor de las manzanas.
  5. Rellena el centro de cada manzana con nuez picada.
  6. Si lo deseas, añade un poco de extracto de vainilla o tu endulzante preferido.
  7. Hornea durante 20 minutos o hasta que las manzanas estén suaves pero mantengan su forma.
  8. Sirve calientes, bañadas con el jugo que soltaron y un poco más de nuez por encima.
Nueces (AdobeStock)
Nueces (AdobeStock)

Consejos técnicos:

  • Usa manzanas firmes para que no pierdan la forma al hornear.
  • La ralladura de limón realza el sabor y mantiene el postre fresco.
  • Elige nuez fresca y trocea al momento para más sabor y textura.
  • Puedes añadir pasas o arándanos secos en el relleno para más contraste.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones (1 manzana por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Carbohidratos: 22 g
  • Grasas: 3 g
  • Proteínas: 1 g
  • Azúcares: 16 g (provenientes de la fruta)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa microondas o un poco de horno.

Temas Relacionados

ManzanasPostresAzúcarDietaGlucosamexico-noticiasmexico-recetasRecetas

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 31 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Información en tiempo real: estaciones

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 31 de enero

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

Gusano barrenador en México: por qué la plaga sigue activa pese a la reducción de casos

Aunque los casos han disminuido en más de 50 por ciento en México, especialistas advierten que la plaga no ha sido erradicada

Gusano barrenador en México: por

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 31 de enero

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Primeros auxilios: ¿Qué hacer en caso de una quemadura solar?

La rápida intervención, el enfriamiento adecuado de la piel y la vigilancia de síntomas de alerta ayudan a evitar consecuencias graves en la salud

Primeros auxilios: ¿Qué hacer en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América