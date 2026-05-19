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Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

La joven empresaria se sumó al reto de MasterChef 24/7 decidida a probar que su pasión por la cocina va más allá

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Daniela Parra
La hija de Héctor Parra entró a la cocina más famosa del país para demostrar sus habilidades culinarias. (@MasterChefMx)

Daniela Parra se presentó en el reality de cocina más famoso de México, MasterChef 24/7. Desde el primer desafío la joven llegó con un amuleto fabricado por su padre en prisión: una figura de tamal que colocó en su estación de trabajo y que se convirtió en el centro de los primeros momentos más emotivos de la competencia.

La empresaria y creadora de contenido, llegó a la competencia con un historial que el público ya conoce. Desde 2021 ha defendido públicamente la inocencia de su padre, el actor Héctor Parra, quien permanece en la cárcel. Para costear los gastos legales, montó un negocio de tamales artesanales junto a su pareja.

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Daniela Parra asegura su lugar en la cocina más famosa del país

Daniela Parra
Daniela se dirigió directamente a las cámaras para hablarle a su padre: "Si estás viéndome, te amo, te mando todos los besos del mundo y esto lo hago por ti también". Sus compañeros respondieron con aplausos. (@MasterChefMx)

Parra aseguró su permanencia en el reality desde la primera gala, junto a Camila y Ántrax. En su primer reto decidió no preparar tamales —el platillo que la hizo conocida— y optó por una receta inspirada en una tía. Fue durante esa presentación cuando los chefs se acercaron a su estación y notaron el amuleto.

El chef Poncho Cadena fue el primero en preguntar por la figura. Daniela respondió sin dudar: “Es un tamalito que me hizo mi papá, es mi amuleto de la suerte… representa a él, a mis amigos, a mi familia, a mi negocio”.

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Cuando la chef Zahie Téllez probó el platillo, le preguntó si tenía que ver con su padre. Daniela confirmó la conexión y se dirigió directamente a la cámara: “Mi papá me hizo esto en el reclusorio... me recuerda que él está conmigo todo el tiempo y los tamalitos que son mi negocio. Y si está viéndome, ‘pa’ te amo, te mando todos los besos del mundo y esto hago por ti también”. Sus compañeros respondieron con aplausos. Al finalizar el reto, Parra dedicó formalmente el platillo a Héctor.

Daniela Parra
La figura que Daniela colocó en su estación no es un objeto cualquiera. Su padre la fabricó desde el reclusorio donde permanece preso. "Representa a él, a mis amigos, a mi familia, a mi negocio", explicó la joven ante los chefs. (@masterchefmx)

En otro momento de descanso y ya dentro de la casa de MasterChef México, una de sus compañeras le preguntó a Daniela sobre sus padres sin saber su historia de vida. Por lo que la joven respondió lo siguiente: “Mi mamá vive en Chihuahua y mi papá en Iztapalapa, en el reclusorio... luego les platico ese chisme. Pero todo bien, me llevo súper bien (con ellos) de que hija única... de mis papás”, explicó también que sus padres tienen hijos con otras parejas.

MasterChef 24/7 estrenó el domingo 17 de mayo por Azteca Uno con una gala de tres horas. El formato, inédito a nivel mundial, permite al público seguir a los concursantes en tiempo real las 24 horas a través de varias plataforma. Los chefs titulares son Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, con la incorporación de los llamados “Maestros del fuego”: Édgar Núñez, Isabel Carvajal, Diego Niño y Lili Cuéllar.

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