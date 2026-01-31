Confirman fecha exacta para registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro: requisitos, apoyo económico y beneficios

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá inscripciones el próximo 1 de febrero. (Foto: STPS)

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro prepara una nueva convocatoria que abre oportunidades para miles de jóvenes mexicanos este 2026. Con una inversión millonaria y renovados mecanismos de inscripción, la iniciativa busca fortalecer la integración laboral y dar un impulso con la primera experiencia previa a un trabajo.

Segunda inscripción del año: fecha clave y requisitos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la próxima fecha para inscribirse será el domingo 1 de febrero de 2026. Este proceso está dirigido a quienes tengan entre 18 y 29 años y deseen convertirse en aprendices dentro del programa.

Durante el periodo de formación, los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual de 9,582 pesos y contarán con el beneficio de cobertura médica del IMSS. Estos apoyos buscan garantizar que las y los jóvenes puedan enfocarse en su desarrollo profesional sin preocupaciones económicas inmediatas.

Capacitación, inclusión y desarrollo en todo México

Las inscripciones estarán disponibles tanto en la página www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx como en oficinas móviles que se desplegarán en municipios con altos índices de violencia y rezago social. Así, el programa refuerza su compromiso de llegar a las zonas más vulnerables del país.

En su séptimo año de operación, el programa proyecta una inversión social de 25 mil 173 millones de pesos para 2026, con la meta de beneficiar a medio millón de jóvenes en las 32 entidades federativas. La capacitación puede extenderse hasta un año en centros de trabajo inscritos, permitiendo a cada participante elegir actividades productivas de su interés.

Entre los elementos más destacados del programa se encuentran:

Apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente.

Cobertura médica en el IMSS para todas y todos los aprendices.

Capacitación laboral de hasta un año en centros de trabajo registrados.

Opciones de inscripción en línea y presencial, priorizando municipios con mayores retos sociales.

Así son las capacitaciones de JCF

Las capacitaciones del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se adaptan a las necesidades de cada participante y centro de trabajo, con el propósito de impulsar la formación práctica y especializada de la juventud mexicana.

Cada Centro de Trabajo define jornadas que varían entre cinco y ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana. Esta flexibilidad permite que los aprendices se integren de manera activa a los equipos y procesos laborales reales.

Las y los jóvenes inscritos pueden escoger entre nueve áreas de especialización según sus intereses y el perfil de los centros disponibles:

Cultura y deportes

Administrativa

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industrial

Ciencia y tecnología

Salud

Al finalizar los doce meses de capacitación, cada participante recibe un certificado que avala las habilidades adquiridas. Este documento facilita la inserción laboral y responde a las demandas del sector productivo nacional.