México

Confirman fecha exacta para registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro: requisitos, apoyo económico y beneficios

A través de este Programa del Bienestar las personas beneficiarias pueden obtener un apoyo mayor a 9 mil pesos de manera mensual

Guardar
El programa de Jóvenes Construyendo
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá inscripciones el próximo 1 de febrero. (Foto: STPS)

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro prepara una nueva convocatoria que abre oportunidades para miles de jóvenes mexicanos este 2026. Con una inversión millonaria y renovados mecanismos de inscripción, la iniciativa busca fortalecer la integración laboral y dar un impulso con la primera experiencia previa a un trabajo.

Segunda inscripción del año: fecha clave y requisitos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la próxima fecha para inscribirse será el domingo 1 de febrero de 2026. Este proceso está dirigido a quienes tengan entre 18 y 29 años y deseen convertirse en aprendices dentro del programa.

Durante el periodo de formación, los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual de 9,582 pesos y contarán con el beneficio de cobertura médica del IMSS. Estos apoyos buscan garantizar que las y los jóvenes puedan enfocarse en su desarrollo profesional sin preocupaciones económicas inmediatas.

Capacitación, inclusión y desarrollo en todo México

Las inscripciones estarán disponibles tanto en la página www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx como en oficinas móviles que se desplegarán en municipios con altos índices de violencia y rezago social. Así, el programa refuerza su compromiso de llegar a las zonas más vulnerables del país.

En su séptimo año de operación, el programa proyecta una inversión social de 25 mil 173 millones de pesos para 2026, con la meta de beneficiar a medio millón de jóvenes en las 32 entidades federativas. La capacitación puede extenderse hasta un año en centros de trabajo inscritos, permitiendo a cada participante elegir actividades productivas de su interés.

Entre los elementos más destacados del programa se encuentran:

  • Apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente.
  • Cobertura médica en el IMSS para todas y todos los aprendices.
  • Capacitación laboral de hasta un año en centros de trabajo registrados.
  • Opciones de inscripción en línea y presencial, priorizando municipios con mayores retos sociales.

Así son las capacitaciones de JCF

Las capacitaciones del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se adaptan a las necesidades de cada participante y centro de trabajo, con el propósito de impulsar la formación práctica y especializada de la juventud mexicana.

Cada Centro de Trabajo define jornadas que varían entre cinco y ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana. Esta flexibilidad permite que los aprendices se integren de manera activa a los equipos y procesos laborales reales.

Las y los jóvenes inscritos pueden escoger entre nueve áreas de especialización según sus intereses y el perfil de los centros disponibles:

  • Cultura y deportes
  • Administrativa
  • Ventas
  • Servicios
  • Agropecuarios
  • Oficios
  • Industrial
  • Ciencia y tecnología
  • Salud

Al finalizar los doce meses de capacitación, cada participante recibe un certificado que avala las habilidades adquiridas. Este documento facilita la inserción laboral y responde a las demandas del sector productivo nacional.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoPrograma del BienestarProgramas socialesCapacitaciones laborales2026mexico-noticiasSecretaría del Bienestar

Más Noticias

Policía de la CDMX encuentra cheque por 30 mil pesos y lo devuelve a su dueño

La intervención del oficial de la SSC permitió que el cheque bancario extraviado fuera resguardado y entregado

Policía de la CDMX encuentra

¿Cómo se utiliza la grenetina en la lengua de suegra para estimular su crecimiento?

Un suplemento inesperado que favorece la absorción de nutrientes clave y restaura la vitalidad de las hojas

¿Cómo se utiliza la grenetina

CDMX: trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús anuncian fecha exacta de huelga tras rechazo de propuesta salarial

La Alianza de Tranviarios de México hizo un llamado a Clara Brugada para intervenir en las negociaciones

CDMX: trabajadores de Trolebús, Tren

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de enero: marcha lenta en la Línea B por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

La entrada es gratuita para el público general

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Civiles armados atacan a policías

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a “El Botox” por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

DEPORTES

México suma a 4 nuevos

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos